Взрывом выбило металлические двери: в США Tesla загорелась во время зарядки (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки во время зарядки загорелся электромобиль. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В США на зарядке сгорела Tesla. Фото: Associated Press

Как стало известно, инцидент произошел в городе Сан-Франциско. Семейная пара оставила на ночь заряжаться свой автомобиль Tesla Model S 2013 года выпуска и ушли спать. Рано утром на их устройства пришло уведомление о том, что зарядка аккумулятора остановлена, а уже через несколько минут после этого в доме прозвучала пожарная сигнализация.

Пламя от транспортного средства быстро разрасталось и перекинулось на еще один электромобиль, что был припаркован рядом. Вскоре огнем оказался охвачен весь гараж.

Во время пожара начали раздаваться взрывы, которые выбили металлические двери гаража.

В Сети появились фотографии с места инцидента.





Фото: twitter.com/winsontang

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии у мужчины прямо в ухе взорвались наушники. Сообщается, что он пользовался проводной гарнитурой, пока смартфон стоял на зарядке. В этот момент произошел скачок напряжение, и аксессуар взорвался прямиком в ухе пострадавшего. Мужчина был госпитализирован прибывшими на место инцидента медиками. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США электромобиль производства компании Tesla загорелся прямо на ходу. Сообщается, что мужчина, который приобрел данное транспортное средство смог порадоваться покупке всего пару дней. Во время того, как машина оказалась охвачена пламенем, вышла из строя система блокировки дверей и пострадавший оказался заблокированным в салоне. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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