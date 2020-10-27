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Wikipedia запретит новым редакторам вносить правки в страницу о выборах в США

Википедия запретит редактировать страницу о выборах новым пользователям, чтобы избежать дезинформации о результатах выборов

сегодня, 10:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Онлайн-энциклопедия Wikipedia запретила новым пользователям редактировать страницу о выборах в США 2020 года, чтобы противодействовать дезинформации. Об этом пишет Wired.

Wikipedia запретит новым редакторам вносить правки в страницу о выборах в США

Фото: 24 канал

Разработчики опасаются сторонников определенных политических партий, которые будут пытаться сообщить о результатах выборов до их фактического завершения. Отныне редактировать страницу о выборах могут только пользователи, зарегистрированные более 30 дней назад. Напомним, выборы в США запланированы на 3 ноября.

Отмечено, что такое нововведение будет распространяться и на другие страницы в энциклопедии, которые имеют отношение к президентским кампаниям.

Редактор Wikipedia Молли Уайт заявила, что через неделю правила могут усилить еще больше, позволив менять информацию на странице только проверенным редакторам.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Трамп может попасть под суд накануне выборов.



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