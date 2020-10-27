Wikipedia запретит новым редакторам вносить правки в страницу о выборах в США

Онлайн-энциклопедия Wikipedia запретила новым пользователям редактировать страницу о выборах в США 2020 года, чтобы противодействовать дезинформации. Об этом пишет Wired.

Фото: 24 канал

Разработчики опасаются сторонников определенных политических партий, которые будут пытаться сообщить о результатах выборов до их фактического завершения. Отныне редактировать страницу о выборах могут только пользователи, зарегистрированные более 30 дней назад. Напомним, выборы в США запланированы на 3 ноября.

Отмечено, что такое нововведение будет распространяться и на другие страницы в энциклопедии, которые имеют отношение к президентским кампаниям.

Редактор Wikipedia Молли Уайт заявила, что через неделю правила могут усилить еще больше, позволив менять информацию на странице только проверенным редакторам.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Трамп может попасть под суд накануне выборов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!