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«Я не могу вам сказать. Это неуместно»: на какой вопрос о Путине Трамп напрочь отказался отвечать

Трамп отказался отвечать, говорил ли он с Путиным после победы на выборах

сегодня, 16:40
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Кравцев Сергей

Несмотря на то, что тема возможного разговора новоизбранного президента США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным уже активно обсуждалась, в новом интервью республиканец так и не смог дать конкретный ответ, разговаривал ли он с хозяином Кремля после своей победы на президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом у него спросил журналист Time.

«Я не могу вам сказать. Это неуместно»: на какой вопрос о Путине Трамп напрочь отказался отвечать

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Я не могу вам сказать. Это просто неуместно", — ответил американский политик.

Также у Дональда Трампа спросили, прекратит ли он предоставлять военную, гуманитарную и разведывательную помощь, если Украина не согласится на его мирное соглашение, которое он обещал заключить.

По словам Дональда Трампа, он не любит говорить об этом.

"Но, когда я разговариваю с людьми — когда я начинаю, мне кажется, что у меня есть очень хороший план, как помочь, но, когда я начинаю разоблачать этот план, он становится почти ничтожным", — сказал новый президент США.

В этом же интервью Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на путинский режим.

Когда у новоизбранного американского президента спросили, покинет ли он Украину или нет, он сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг влияния на Россию в переговорах о прекращении войны. 

"Я хочу заключить соглашение, единственный способ это сделать – не бросать [Украину]", – высказался Дональд Трамп.

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Источник: https://time.com/7201565/person-of-the-year-2024-donald-trump-transcript/
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