"Я ненавижу": Трамп выступил с резкой речью

В США состоялась поминальная служба по Чарли Кирку. Праворадикальный активист был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Событие собрало тысячи человек, а среди выступавших были государственный секретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и президент США Дональд Трамп, раскритиковавший своих оппонентов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступая 21 сентября в Глендейле, Дональд Трамп назвал убийцу Кирка "радикализованным, хладнокровным монстром", заявив, что трагедия стала ударом не только по семье активиста, но и по всей стране.

"Менее двух недель назад нашу страну лишили великана своего поколения. Чарльза Джеймса Кирка жестоко убил радикализированный монстр за то, что он говорил правду, которая была в его сердце", — сказал Трамп.

При этом президент США сделал резонансное заявление, контрастировавшее со словами вдовы активиста. Пока жена Чарли Кирка выражала свое прощение, Трамп заявил о ненависти.

"Чарли не ненавидел своих оппонентов. Он хотел для них лучшего. Вот в этом я не соглашаюсь с Чарли. Я ненавижу своих оппонентов и не хочу для них лучшего. Извини, Эрика. Эрика может поговорить со мной, может, она сможет убедить меня, что это неправильно, но я терпеть не могу своих оппонентов", – сказал Трамп.

Также Трамп назвал Чарли Кирка "мучеником американской свободы" и героем, который "войдет в историю как величайший евангелист американской свободы своего поколения".

Напомним, что Чарли Кирк был праворадикальным активистом, поддерживавшим Трампа. Он также был приверженцем конспирологических теорий и делал скандальные заявления о войне в Украине.

