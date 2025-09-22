logo

BTC/USD

112949

ETH/USD

4192.51

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США "Я ненавижу": Трамп выступил с резкой речью
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я ненавижу": Трамп выступил с резкой речью

Дональд Трамп резко высказался во время прощания с Чарли Кирком, назвав его мучеником свободы и заявил, что "ненавидит своих оппонентов".

22 сентября 2025, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В США состоялась поминальная служба по Чарли Кирку. Праворадикальный активист был застрелен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Событие собрало тысячи человек, а среди выступавших были государственный секретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и президент США Дональд Трамп, раскритиковавший своих оппонентов.

"Я ненавижу": Трамп выступил с резкой речью

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступая 21 сентября в Глендейле, Дональд Трамп назвал убийцу Кирка "радикализованным, хладнокровным монстром", заявив, что трагедия стала ударом не только по семье активиста, но и по всей стране.

"Менее двух недель назад нашу страну лишили великана своего поколения. Чарльза Джеймса Кирка жестоко убил радикализированный монстр за то, что он говорил правду, которая была в его сердце", — сказал Трамп.

При этом президент США сделал резонансное заявление, контрастировавшее со словами вдовы активиста. Пока жена Чарли Кирка выражала свое прощение, Трамп заявил о ненависти.

"Чарли не ненавидел своих оппонентов. Он хотел для них лучшего. Вот в этом я не соглашаюсь с Чарли. Я ненавижу своих оппонентов и не хочу для них лучшего. Извини, Эрика. Эрика может поговорить со мной, может, она сможет убедить меня, что это неправильно, но я терпеть не могу своих оппонентов", – сказал Трамп.

Также Трамп назвал Чарли Кирка "мучеником американской свободы" и героем, который "войдет в историю как величайший евангелист американской свободы своего поколения".

Напомним, что Чарли Кирк был праворадикальным активистом, поддерживавшим Трампа. Он также был приверженцем конспирологических теорий и делал скандальные заявления о войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны последние слова Чарли Кирка перед его убийством.

Также "Комментарии" писали, что перед смертью Чарли Кирк упомянул об убитой украинке в США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости