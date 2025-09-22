logo_ukra

"Я ненавиджу": Трамп виступив із різкою промовою

Дональд Трамп різко висловився під час прощання з Чарлі Кірком, назвавши його мучеником свободи та заявив, що "ненавидить своїх опонентів".

22 вересня 2025, 11:15
У США відбулася поминальна служба за Чарлі Кірком. Праворадикального активіста застрелили 10 вересня під час виступу в Університеті Юти. Подія зібрала тисячі людей, а серед промовців були державний секретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс та президент США Дональд Трамп, який розкритикував своїх опонентів.

"Я ненавиджу": Трамп виступив із різкою промовою

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Виступаючи 21 вересня у Глендейлі Дональд Трамп назвав вбивцю Кірка "радикалізованим, холоднокровним монстром", заявивши, що трагедія стала ударом не лише по родині активіста, а й по всій країні.

"Менш ніж два тижні тому нашу країну позбавили велетня свого покоління. Чарльза Джеймса Кірка жорстоко вбив радикалізований монстр за те, що він говорив правду, яка була в його серці", — сказав Трамп.

При цьому президент США зробив резонансну заяву, яка контрастувала зі словами вдови активіста. Поки дружина Чарлі Кірка висловлювала своє прощення, Трамп заявив про ненависть.

"Чарлі не ненавидів своїх опонентів. Він хотів для них найкращого. Ось у цьому я не погоджуюся з Чарлі. Я ненавиджу своїх опонентів і не хочу для них найкращого. Вибач, Еріко. Еріка може поговорити зі мною, можливо, вона зможе переконати мене, що це неправильно, але я терпіти не можу своїх опонентів", – сказав Трамп.

Також Трамп назвав Чарлі Кірка "мучеником американської свободи" і героєм, який "увійде в історію як найвидатніший євангеліст американської свободи свого покоління".

Нагадаємо, що Чарлі Кірк був праворадикальним активістом, який підтримував Трампа. Він також був прихильником конспірологічних теорій та робив скандальні заяви щодо війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стали відомі останні слова Чарлі Кірка перед його вбивством.

Також "Коментарі" писали, що перед смертю Чарлі Кірк згадав про вбиту українку у США.



