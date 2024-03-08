«Я Путину говорил очень простые вещи»: что заявил Байден в своем обращении к Конгрессу

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Кравцев Сергей
Украина способна остановить российского диктатора Владимира Путина, если ей предоставить все нужное оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем обращении к Конгрессу сделал президент США Джо Байден.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Помощь, по словам президента, блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства. Также Байден упомянул в своей речи Трампа и его поддержку Путина.
По словам президента США, страна не может подставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск.
Также Джо Байден заявил, что американских солдат нет в Украине, и пообещал не допустить этого в дальнейшем.
Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжается эпопея с выделением помощи Украине. Администрация Байдена сумела убедить республиканцев Сената поддержать соответствующий законопроект, но спикер-трампист Палаты представителей Майк Джонсон остается непреклонным – и просто не ставит данный вариант на голосование. На этом фоне происходит активизация Европы в ракурсе поддержки Украины, а также усиления собственной безопасности из-за явного ослабления Штатов, как мирового лидера и активизации российской агрессии против демократического мира. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данные процессы.
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