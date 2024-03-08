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«Я Путину говорил очень простые вещи»: что заявил Байден в своем обращении к Конгрессу

Джо Байден уверен, что Украина может остановить Путина, если США предоставят оружие

сегодня, 07:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина способна остановить российского диктатора Владимира Путина, если ей предоставить все нужное оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем обращении к Конгрессу сделал президент США Джо Байден.

«Я Путину говорил очень простые вещи»: что заявил Байден в своем обращении к Конгрессу

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Со времен (Ред. – Авраама) Линкольна и гражданской войны не было таких ударов по демократии, как сейчас. Путинская Россия вторглась в Украину. Он (Ред. – Путин) не остановится на Украине. Но Украина может остановить Путина. Украина может остановить Путина, если мы предоставим им оружие, такое как надо", – сказал Байден.

Помощь, по словам президента, блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства. Также Байден упомянул в своей речи Трампа и его поддержку Путина.

"Мой предшественник, бывший президент, говорит Путину — делай все, что ты хочешь. Это сказал бывший президент. Он поддержал российского лидера. Это ужасно и неприемлемо", — отметил Джо Байден.

По словам президента США, страна не может подставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск.

"Мы должны ответить на вызов Путину. История следит за нами. Мы не можем поставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск. Я Путину говорил очень простые вещи — мы не отойдем, мы не упадем", — сказал президент США.

Также Джо Байден заявил, что американских солдат нет в Украине, и пообещал не допустить этого в дальнейшем.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжается эпопея с выделением помощи Украине. Администрация Байдена сумела убедить республиканцев Сената поддержать соответствующий законопроект, но спикер-трампист Палаты представителей Майк Джонсон остается непреклонным – и просто не ставит данный вариант на голосование. На этом фоне происходит активизация Европы в ракурсе поддержки Украины, а также усиления собственной безопасности из-за явного ослабления Штатов, как мирового лидера и активизации российской агрессии против демократического мира. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данные процессы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HL6Gdr0NYKE
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