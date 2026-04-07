НОВОСТИ

«Я великий фанат Виктора»: Трамп признался в любви Орбану во время телефонного звонка в Будапешт

«США полностью с ним»: Трамп похвалил Орбана за жесткую миграционную политику перед выборами

7 апреля 2026, 21:58
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал полную поддержку венгерскому лидеру Виктору Орбану в преддверии выборов, запланированных на 12 апреля. Это произошло во время "Венгерско-американского митинга дружбы" в Будапеште, когда вице-президент Джей Ди Вэнс позвонил по телефону Трампу непосредственно с запада.

«Я великий фанат Виктора»: Трамп признался в любви Орбану во время телефонного звонка в Будапешт

Орбан и Трамп

В телефонном разговоре, который услышали митингующие, американский лидер не жалел теплых слов в адрес премьер-министра Венгрии, отметив его успехи в защите национальных границ.

"Я люблю Венгрию и люблю Виктора. Скажу вам, он умопомрачительный человек. У нас отличные отношения, и он делает свое дело. Запомните, он не дал людям штурмовать вашу страну как другие", — заявил Дональд Трамп.

Он также отметил особый статус партнерства между политиками, подчеркнув, что официальный Вашингтон поддерживает курс действующего венгерского правительства.

"Я просто хочу сказать, что я большой фанат Виктора, я с ним полностью, США полностью с ним!" – резюмировал президент США.

Трамп отдельно акцентировал, что именно благодаря политике Орбана Венгрии удалось избежать кризисных явлений, с которыми сталкивается ряд других стран Европы. Этот публичный жест поддержки стал ключевым моментом агитационной кампании за несколько дней до волеизъявления в Венгрии.

Отметим, портал "Комментарии" писал, что предвыборная кампания в Венгрии неожиданно превратилась в площадку для юмора и обсуждение физической формы действующего премьер-министра Виктора Орбана. Поводом к активным дискуссиям стало фото политика, сделанное в профиль во время его выступления с трибуны.



