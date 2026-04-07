«Я великий фанат Виктора»: Трамп признался в любви Орбану во время телефонного звонка в Будапешт

Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал полную поддержку венгерскому лидеру Виктору Орбану в преддверии выборов, запланированных на 12 апреля. Это произошло во время "Венгерско-американского митинга дружбы" в Будапеште, когда вице-президент Джей Ди Вэнс позвонил по телефону Трампу непосредственно с запада.
Орбан и Трамп
В телефонном разговоре, который услышали митингующие, американский лидер не жалел теплых слов в адрес премьер-министра Венгрии, отметив его успехи в защите национальных границ.
Он также отметил особый статус партнерства между политиками, подчеркнув, что официальный Вашингтон поддерживает курс действующего венгерского правительства.
Трамп отдельно акцентировал, что именно благодаря политике Орбана Венгрии удалось избежать кризисных явлений, с которыми сталкивается ряд других стран Европы. Этот публичный жест поддержки стал ключевым моментом агитационной кампании за несколько дней до волеизъявления в Венгрии.
Отметим, портал "Комментарии" писал, что предвыборная кампания в Венгрии неожиданно превратилась в площадку для юмора и обсуждение физической формы действующего премьер-министра Виктора Орбана. Поводом к активным дискуссиям стало фото политика, сделанное в профиль во время его выступления с трибуны.