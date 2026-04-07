«Я великий фанат Віктора»: Трамп зізнався в коханні Орбану під час телефонного дзвінка в Будапешт

Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп продемонстрував повну підтримку угорському лідеру Віктору Орбану напередодні виборів, запланованих на 12 квітня. Це сталося під час "Угорсько-американського мітингу дружби" в Будапешті, коли віцепрезидент Джей Ді Венс зателефонував Трампу безпосередньо із заходу.
Орбан і Трамп
У телефонній розмові, яку почули учасники мітингу, американський лідер не шкодував теплих слів на адресу прем’єр-міністра Угорщини, відзначивши його успіхи у захисті національних кордонів.
Він також наголосив на особливому статусі партнерства між політиками, підкресливши, що офіційний Вашингтон підтримує курс чинного угорського уряду.
Трамп окремо акцентував, що саме завдяки політиці Орбана Угорщині вдалося уникнути кризових явищ, з якими наразі стикається низка інших країн Європи. Цей публічний жест підтримки став ключовим моментом агітаційної кампанії за кілька днів до волевиявлення в Угорщині.
