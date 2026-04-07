«Я великий фанат Віктора»: Трамп зізнався в коханні Орбану під час телефонного дзвінка в Будапешт

Президент США Дональд Трамп продемонстрував повну підтримку угорському лідеру Віктору Орбану напередодні виборів, запланованих на 12 квітня. Це сталося під час "Угорсько-американського мітингу дружби" в Будапешті, коли віцепрезидент Джей Ді Венс зателефонував Трампу безпосередньо із заходу.

Орбан і Трамп

У телефонній розмові, яку почули учасники мітингу, американський лідер не шкодував теплих слів на адресу прем’єр-міністра Угорщини, відзначивши його успіхи у захисті національних кордонів.

"Я люблю Угорщину і люблю Віктора. Скажу вам, він фантастична людина. У нас чудові стосунки, і він робить свою справу. Запам'ятайте, він не дав людям штурмувати вашу країну, як інші", — заявив Дональд Трамп.

Він також наголосив на особливому статусі партнерства між політиками, підкресливши, що офіційний Вашингтон підтримує курс чинного угорського уряду.

"Я просто хочу сказати, що я великий фанат Віктора, я з ним повністю, США повністю з ним!" — резюмував президент США.

Трамп окремо акцентував, що саме завдяки політиці Орбана Угорщині вдалося уникнути кризових явищ, з якими наразі стикається низка інших країн Європи. Цей публічний жест підтримки став ключовим моментом агітаційної кампанії за кілька днів до волевиявлення в Угорщині.

