Язык жестов лидеров США и КНР: Трамп устроил Си Цзиньпину жесткое приветствие в начале встречи

Недилько Ксения
Перед официальным стартом двусторонних переговоров в Пекине президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибег к демонстративному жесту в общении с главой КНР Си Цзиньпином. Во время традиционного поздравления лидер Белого дома устроил для китайского коллеги настоящую "битву" рукопожатий.
По мнению присутствующих наблюдателей, с помощью такого агрессивного и крепкого приветствия американский политик стремился задать определенный тон дальнейшей встрече, словно показывая свою доминантную позицию в будущем диалоге. Психологическое давление через язык тела стало первым неформальным этапом сложных переговоров между лидерами двух сверхдержав.
Дональд Трамп известен уникальным и агрессивным невербальным стилем общения. Его рукопожатия давно стали предметом анализа экспертов по языку тела и превратились в инструмент политического давления.
1. Фирменный стиль Трампа: "Дергай и притаскивай" ( Clasp and Yank )
В большинстве случаев Трамп использует рукопожатие в качестве инструмента установления психологического доминирования. Его тактика состоит из трех ключевых элементов:
2. Рукопожатие с Владимиром Зеленским: паритет вместо доминирования
Во время встреч Трампа с Зеленским (в частности, во время напряженных переговоров в Белом доме) привычная тактика американского президента столкнулась с жестким противодействием.
В отличие от многих других лидеров, Владимир Зеленский не позволил Трампу нарушить свое личное пространство или выбить себя из равновесия. Видеозаписи зафиксировали, что украинский президент держал руку крепко и уверенно, зафиксировав ее в нейтральном положении.
Трампу пришлось здороваться на равных. Жесткая фиксация дистанции со стороны Зеленского нейтрализовала фирменный "рывок" Трампа. Это продемонстрировало психологическую готовность украинского лидера к сложному и бескомпромиссному диалогу.
Рукопожатие Дональда Трампа — это не классическое проявление вежливости, а элемент бизнес-стратегии "искусства заключать сделки", где первый физический контакт должен сломать и подчинить волю оппонента. Зеленский стал одним из тех лидеров, кто сумел выстоять в этой невербальной дуэли .
