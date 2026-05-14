Язык жестов лидеров США и КНР: Трамп устроил Си Цзиньпину жесткое приветствие в начале встречи

Перед официальным стартом двусторонних переговоров в Пекине президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибег к демонстративному жесту в общении с главой КНР Си Цзиньпином. Во время традиционного поздравления лидер Белого дома устроил для китайского коллеги настоящую "битву" рукопожатий.

Трамп и Си Цзиньпин

По мнению присутствующих наблюдателей, с помощью такого агрессивного и крепкого приветствия американский политик стремился задать определенный тон дальнейшей встрече, словно показывая свою доминантную позицию в будущем диалоге. Психологическое давление через язык тела стало первым неформальным этапом сложных переговоров между лидерами двух сверхдержав.

Дональд Трамп известен уникальным и агрессивным невербальным стилем общения. Его рукопожатия давно стали предметом анализа экспертов по языку тела и превратились в инструмент политического давления.

1. Фирменный стиль Трампа: "Дергай и притаскивай" ( Clasp and Yank )

В большинстве случаев Трамп использует рукопожатие в качестве инструмента установления психологического доминирования. Его тактика состоит из трех ключевых элементов:

Увлечение и рывок: Он крепко сжимает ладонь партнера и резко притягивает человека в свое личное пространство. Это дестабилизирует оппонента, заставляя его физически утратить равновесие.

Похлопывание сверху: Свободной левой рукой Трамп часто похлопывает собеседника по предплечью, кисти или спине. Психологически это жест патроната (как похвала подчиненного или ребенка), демонстрирующий статус "хозяина положения".

Продолжительность: Трамп сознательно затягивает контакт, не отпуская руку значительно дольше протокольной нормы, чтобы создать ощущение дискомфорта .

2. Рукопожатие с Владимиром Зеленским: паритет вместо доминирования

Во время встреч Трампа с Зеленским (в частности, во время напряженных переговоров в Белом доме) привычная тактика американского президента столкнулась с жестким противодействием.

В отличие от многих других лидеров, Владимир Зеленский не позволил Трампу нарушить свое личное пространство или выбить себя из равновесия. Видеозаписи зафиксировали, что украинский президент держал руку крепко и уверенно, зафиксировав ее в нейтральном положении.

Трампу пришлось здороваться на равных. Жесткая фиксация дистанции со стороны Зеленского нейтрализовала фирменный "рывок" Трампа. Это продемонстрировало психологическую готовность украинского лидера к сложному и бескомпромиссному диалогу.

Рукопожатие Дональда Трампа — это не классическое проявление вежливости, а элемент бизнес-стратегии "искусства заключать сделки", где первый физический контакт должен сломать и подчинить волю оппонента. Зеленский стал одним из тех лидеров, кто сумел выстоять в этой невербальной дуэли .

