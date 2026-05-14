Мова жестів лідерів США та КНР: Трамп влаштував Сі Цзіньпіну жорстке вітання на початку зустрічі

Недилько Ксения
Перед офіційним стартом двосторонніх перемовин у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вдався до демонстративного жесту у спілкуванні з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Під час традиційного привітання лідер Білого дому влаштував для китайського колеги справжню "битву" рукостискань.
Трамп і Сі Цзіньпін
На думку присутніх спостерігачів, за допомогою такого агресивного та міцного вітання американський політик прагнув задати певний тон подальшій зустрічі, начебто показуючи свою домінантну позицію у майбутньому діалозі. Психологічний тиск через мову тіла став першим неформальним етапом складних переговорів між лідерами двох наддержав.
Дональд Трамп відомий унікальним і агресивним невербальним стилем спілкування. Його рукостискання давно стали предметом аналізу експертів із мови тіла та перетворилися на інструмент політичного тиску.
1. Фірмовий стиль Трампа: "Смикни та притягни" (Clasp and Yank)
У більшості випадків Трамп використовує рукостискання як інструмент встановлення психологічного домінування. Його тактика складається з трьох ключових елементів:
2. Рукостискання з Володимиром Зеленським: Паритет замість домінування
Під час зустрічей Трампа із Зеленським (зокрема під час напружених перемовин у Білому домі) звична тактика американського президента зіткнулася з жорсткою протидією.
На відміну від багатьох інших лідерів, Володимир Зеленський не дозволив Трампу порушити свій особистий простір або вибити себе з рівноваги. Відеозаписи зафіксували, що український президент тримав руку міцно й упевнено, зафіксувавши її в нейтральному положенні.
Трампу довелося вітатися на рівних. Жорстка фіксація дистанції з боку Зеленського нейтралізувала фірмовий "ривок" Трампа. Це продемонструвало психологічну готовність українського лідера до складного і безкомпромісного діалогу.
Рукостискання Дональда Трампа — це не класичний вияв ввічливості, а елемент бізнес-стратегії "мистецтва укладати угоди", де перший фізичний контакт має зламати та підпорядкувати волю опонента. Зеленський став одним із тих лідерів, хто зумів вистояти в цій невербальній дуелі.
