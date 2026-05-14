Мова жестів лідерів США та КНР: Трамп влаштував Сі Цзіньпіну жорстке вітання на початку зустрічі

Перед офіційним стартом двосторонніх перемовин у Пекіні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вдався до демонстративного жесту у спілкуванні з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Під час традиційного привітання лідер Білого дому влаштував для китайського колеги справжню "битву" рукостискань.

На думку присутніх спостерігачів, за допомогою такого агресивного та міцного вітання американський політик прагнув задати певний тон подальшій зустрічі, начебто показуючи свою домінантну позицію у майбутньому діалозі. Психологічний тиск через мову тіла став першим неформальним етапом складних переговорів між лідерами двох наддержав.

Дональд Трамп відомий унікальним і агресивним невербальним стилем спілкування. Його рукостискання давно стали предметом аналізу експертів із мови тіла та перетворилися на інструмент політичного тиску.

1. Фірмовий стиль Трампа: "Смикни та притягни" (Clasp and Yank)

У більшості випадків Трамп використовує рукостискання як інструмент встановлення психологічного домінування. Його тактика складається з трьох ключових елементів:

Захоплення і ривок: Він міцно стискає долоню партнера і різко притягує людину у свій особистий простір. Це дестабілізує опонента, змушуючи його фізично втратити рівновагу.

Поплескування зверху: Вільною лівою рукою Трамп часто поплескує співрозмовника по передпліччю, кисті або спині. Психологічно це жест патронату (як похвала підлеглого чи дитини), що демонструє статус "господаря становища".

Тривалість: Трамп свідомо затягує контакт, не відпускаючи руку значно довше за протокольну норму, щоб створити відчуття дискомфорту .

2. Рукостискання з Володимиром Зеленським: Паритет замість домінування

Під час зустрічей Трампа із Зеленським (зокрема під час напружених перемовин у Білому домі) звична тактика американського президента зіткнулася з жорсткою протидією.

На відміну від багатьох інших лідерів, Володимир Зеленський не дозволив Трампу порушити свій особистий простір або вибити себе з рівноваги. Відеозаписи зафіксували, що український президент тримав руку міцно й упевнено, зафіксувавши її в нейтральному положенні.

Трампу довелося вітатися на рівних. Жорстка фіксація дистанції з боку Зеленського нейтралізувала фірмовий "ривок" Трампа. Це продемонструвало психологічну готовність українського лідера до складного і безкомпромісного діалогу.

Рукостискання Дональда Трампа — це не класичний вияв ввічливості, а елемент бізнес-стратегії "мистецтва укладати угоди", де перший фізичний контакт має зламати та підпорядкувати волю опонента. Зеленський став одним із тих лідерів, хто зумів вистояти в цій невербальній дуелі.

