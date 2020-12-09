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Youtube удалит все видео, где Байдена обвиняют в мошенничестве

Теперь, когда достаточное количество штатов подтвердили свои результаты, чтобы определить, является ли Байден избранным президентом, YouTube будет удалять контент

сегодня, 18:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

YouTube удалит все новые видео, в которых утверждается, что президент Дональд Трамп проиграл выборы в США Джозефу Байдену из-за мошенничества или ошибок, сообщил в среду в своем блоге YouTube. Об этом сегодня,9 декабря, сообщил Сnet.

Youtube удалит все видео, где Байдена обвиняют в мошенничестве

Джо Байден

По сути, YouTube теперь классифицирует победу Байдена и поражение Трампа как исторический факт, и поэтому он будет принимать жесткие меры при введении в заблуждение зрителей.

YouTube  отметил, что его политика уже запрещает видео, в которых утверждается, что мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов в США.

"В некоторых случаях это означало разрешение противоречивых взглядов на результат или процесс подсчета голосов на текущих выборах", — добавили представители компании.

Теперь, когда достаточное количество штатов подтвердили свои результаты, чтобы определить, является ли Байден избранным президентом, YouTube удалит любой фрагмент контента, загруженный в среду или после, "который вводит людей в заблуждение, утверждая, что широко распространенное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов в США 2020 года".  

Напомним, администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам.

Ранее "Комментарии" сообщали, что МИД Германии назвал криптовалюту Libra (Diem) "волком в овечьей шкуре".


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Источник: https://www.cnet.com/news/youtube-will-remove-any-new-videos-alleging-trump-lost-election-because-of-fraud/
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