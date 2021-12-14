Ютубер из США нашел автомобиль подростков, пропавших без вести в 2000 году

Ютубер, расследующий так называемые "глухие дела", нашел автомобиль пропавшего подростка из Теннесси (США) в соседней реке. Это не менее четвертое подобное открытие следователей-любителей за последние два месяца. Об этом пишет издание The New York Times. Ютубер, использующий подводное гидролокаторное оборудование для расследования случаев пропажи без вести, которые не может годами раскрыть полиция, нашел автомобиль, принадлежащий двум подросткам из Теннесси, пропавшим без вести 21 год назад.

ДТП (фото из открытых источников)

Подростков, Эрин Фостер и Джереми Бехтел, оба из Спарты, (штат Теннесси, США), в последний раз видели 3 апреля 2000 года, когда они покидали дом Эрин на ее Pontiac Grand Am 1988 выпуска. 42-летний Джереми Сайдс, ведущий аккаунт YouTube Exploring With Nug, несколько дней обыскивал соседние озера, прежде чем обратить внимание на находившуюся рядом реку Калфкиллер. После длительного исследования реки, ближе к наступлению ночи гидролокатор показал, что его лодка плывет над объектом в форме автомобиля. Утром он нырнул, чтобы определить марку автомобиля и номерной знак. Это было авто Эрин Фостер. Ютубер позвонил по телефону шерифу округа Уайт, чтобы сообщить о находке. Впоследствии следователи самостоятельно расследовали место событий. Недалеко от автомобиля они нашли человеческие останки и предметы, выпавшие из автомобиля.

Отец Джереми Бехтеля, Рон Бехтел, сказал, что хотя расследование продолжается, власти сообщили ему, что они убеждены, что Джереми и Эрин, которым было 17 и 18 лет, попали в автомобильную аварию.

Напомним, электромобиль Tesla угодил в аварию во время съемок рекламного ролика. Как стало известно, инцидент произошел еще пять лет назад, однако о подробностях стало известно, только сейчас. Сообщается, что автомобиль Tesla попал в ДТП во время съемок рекламы. Целью ролика было раскрытие преимуществ системы автопилота. Однако, как указывается в материале, уже в первом же дубле машина столкнулась с ограждением на дороге.

В результате аварии авто потеряло возможность передвижения своим ходом. СМИ передает, что в рекламном ролике, электромобиль должен был с помощью автопилота правильно проехать по улицам, а затем, в конце своей поездки, припарковаться около офиса компании Tesla. При этом заявлялось, что система самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, анализируя ситуацию на дороге, однако на деле, электромобиль передвигался по заранее заданному маршруту.











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