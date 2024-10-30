За кого болеют Путин и Ким Чен Ын на выборах в США

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Slava Kot
Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис считает, что автократические лидеры, в частности российский диктатор Владимир Путин, болеет за Дональда Трампа на выборах в США. По словам Харрис, они могут легко манипулировать лидером республиканцев.
Путин и Ким Чен Ын. Фото: REUTERS
Камала Харрис выступила перед своими сторонниками на митинге в США, где раскритиковала Дональда Трампа за его жажду власти припомнив, что именно лидер республиканцев послал "вооруженную толпу" на Капитолий после поражения на прошлых выборах.
Кандидат в президенты подчеркнула, что диктаторы подобные Путину будут рады победе Трампа, ведь они смогут руководить президентом США.
По ее словам, в случае ее победы на выборах, США будут "остававшиеся борцами за свободу во всем мире".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис дала прогноз по войне в Украине, в котором предусматривает победу российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, такой сценарий будет возможным, если Дональд Трамп выиграет выборы президента в США.
Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, что Дональд Трамп сокращает отрыв от Камалы Харрис. Кроме того, известны результаты по спорным штатам, которые и определят, кто станет новым президентом США.
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