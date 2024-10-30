За кого болеют Путин и Ким Чен Ын на выборах в США

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис считает, что автократические лидеры, в частности российский диктатор Владимир Путин, болеет за Дональда Трампа на выборах в США. По словам Харрис, они могут легко манипулировать лидером республиканцев.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Камала Харрис выступила перед своими сторонниками на митинге в США, где раскритиковала Дональда Трампа за его жажду власти припомнив, что именно лидер республиканцев послал "вооруженную толпу" на Капитолий после поражения на прошлых выборах.

"Мы знаем, кто такой Дональд Трамп. Это кто-то нестабильный, одержимый местью, охваченный оскорблением, стремящимся к бесконтрольной власти", — сказала Харрис.

Кандидат в президенты подчеркнула, что диктаторы подобные Путину будут рады победе Трампа, ведь они смогут руководить президентом США.

"Мировые лидеры считают, что Дональд Трамп — это легкая цель — им легко манипулировать лестью или привязанностью. Автократы, такие как Путин и Ким Чен Ын, болеют за него на этих выборах", — сказала Харрис.

По ее словам, в случае ее победы на выборах, США будут "остававшиеся борцами за свободу во всем мире".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис дала прогноз по войне в Украине, в котором предусматривает победу российского диктатора Владимира Путина. По ее словам, такой сценарий будет возможным, если Дональд Трамп выиграет выборы президента в США.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, что Дональд Трамп сокращает отрыв от Камалы Харрис. Кроме того, известны результаты по спорным штатам, которые и определят, кто станет новым президентом США.