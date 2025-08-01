За полгода президентства у Трампа есть два прокола: один из них напрямую касается Украины

С приходом Трампа к власти его сторонники, как и сам он активно продвигали тезис о том, что президент США станет "президентом мира". Также неоднократно звучали тезисы о том, что Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Однако спустя шесть месяцев его президентства достижения главы Белого дома явно неоднозначны, при этом ему не удалось добиться существенного прогресса в прекращении двух самых сложных войн в мире – в Украине и в секторе Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Старший научный сотрудник по предотвращению конфликтов в Совете по международным отношениям Пол Стэрс заявил, что, хотя инициативы Трампа достойны похвалы, его подход во многом был "несистематическим и ситуативным".

"Посредничество в достижении прекращения огня — это не то же самое, что построение прочного мира", — добавил Стэрс. "Последнее обычно требует длительных и кропотливых дипломатических усилий".

СМИ отмечает, несмотря на то, что второй срок Трампа ещё только начинается, но бывшие чиновники и внеправительственные эксперты утверждают, что стиль ведения переговоров президента США уже сформировался. Он во многом определяется личными отношениями Трампа с мировыми лидерами и его угрозами применить экономическое давление или даже силу в случае отказа. Он также отражает нетерпение Трампа по отношению к длительным переговорам, направленным на устранение фундаментальных причин самых острых конфликтов в мире, и сосредоточенность на попытках добиться прекращения огня.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.



