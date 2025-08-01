Отсчет пошел: Трамп рассказал, что будет 8 августа, если РФ не прекратит огонь

Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.

"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал Трамп.

Трамп также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – высказался президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Действительно ли это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не брать во внимание выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп не манипулировал, когда говорил, что ему больше не о чем говорить с российским диктатором Путиным. Он теперь будет говорить с теми, от кого непосредственно зависит возможность РФ продолжать войну. В первую очередь, речь, конечно, о Китае. И все действия главы Белого дома являются подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.



