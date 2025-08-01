Отсчет пошел: Трамп рассказал, что будет 8 августа, если РФ не прекратит огонь

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп резко раскритиковал действия Кремля.
Трамп также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать Путина, но США все равно намерены их применить.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Действительно ли это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не брать во внимание выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп не манипулировал, когда говорил, что ему больше не о чем говорить с российским диктатором Путиным. Он теперь будет говорить с теми, от кого непосредственно зависит возможность РФ продолжать войну. В первую очередь, речь, конечно, о Китае. И все действия главы Белого дома являются подготовкой к переговорам с Китаем и психологическим давлением на Москву. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.