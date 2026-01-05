За помощь РФ придется заплатить еще больше: какой стране вновь угрожает Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Индии новыми тарифами из-за закупок правительством страны российской нефти. Об этом Трамп заявил во время разговора с журналистами на борту самолета.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Премьер-министр (Нарендра — ред.) Моди — очень хороший человек. Он хороший парень. Он знал, что я несчастлив. Было важно сделать меня счастливым. Но они (Индия и РФ – ред.) торгуют, и мы можем очень быстро повысить тарифы на их товары", — отметил Дональд Трамп.

Стоит отметить, что индийские и американские экономисты и дипломаты сейчас работают над новым масштабным торговым соглашением между двумя странами.

Читайте также на портале "Комментарии" — танкеры, загруженные почти 2,2 млн баррелей российской нефти Urals, сейчас направляются к крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Индии Reliance. Суда должны доставить свои грузы в начале этого месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Агентство отмечает, завод Reliance Industries Ltd. на западном побережье Индии возобновил закупки российской нефти после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Суда, загруженные почти 2,2 млн баррелей нефти Urals, сейчас направляются к огромному комплексу Джамнагар и, по данным аналитической компании Kpler, должны доставить свои грузы в начале этого месяца.

Также издание "Комментарии" сообщало – импорт российской нефти в Индию в декабре, по оценкам трейдеров и источников в нефтеперерабатывающей отрасли, превысит 1 млн баррелей в сутки, несмотря на ожидания резкого снижения поставок на фоне санкций США. Об этом сообщает агентство Reuters.



