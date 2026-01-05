За допомогу РФ доведеться заплатити ще більше: якій країні знову погрожує Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погрожував Індії новими тарифами через закупівлю урядом країни російської нафти. Про це Трамп заявив під час розмови із журналістами на борту літака.

"Прем'єр-міністр (Нарендра – ред.) Моді – дуже хороша людина. Він хороший хлопець. Він знав, що я нещасливий. Було важливо зробити мене щасливим. Але вони (Індія та РФ – ред.) торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити тарифи на їхні товари", — зазначив Дональд Трамп.

Варто зазначити, що індійські та американські економісти та дипломати зараз працюють над новою масштабною торговою угодою між двома країнами.

танкери, завантажені майже 2,2 млн барелів російської нафти Urals, зараз прямують до найбільшого нафтопереробного заводу Індії Reliance. Судна мають доставити свої вантажі на початку цього місяця.

завод Reliance Industries Ltd. на західному узбережжі Індії відновив закупівлю російської нафти після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Судна, завантажені майже 2,2 млн. барелів нафти Urals, зараз прямують до величезного комплексу Джамнагар і, за даними аналітичної компанії Kpler, повинні доставити свої вантажі на початку цього місяця.

імпорт російської нафти до Індії у грудні, за оцінками трейдерів та джерел у нафтопереробній галузі, перевищить 1 млн барелів на добу, незважаючи на очікування різкого зниження постачання на тлі санкцій США.




