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За помощь РФ в войне Китаю придется поплатиться: США ввели новые санкции

Белый дом ввел санкции против компаний из Китая

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Правительство США внесло 37 китайских компаний в свой санкционный список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, причем 11 компаний были обвинены в связях с шпионским воздушным шаром, который в прошлом году пролетал над Соединенными Штатами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Kyodo".

За помощь РФ в войне Китаю придется поплатиться: США ввели новые санкции

Санкции против Китая. Фото: из открытых источников

Отмечается, что компаниям, исследовательским институтам и другим организациям, включенным в список, запрещено вести бизнес с американскими фирмами, и они должны получить одобрение Министерства торговли, прежде чем получать от них товары и технологии.

По информации ведомства, из 37 организаций 22 компании были внесены в список за их связи с усилиями Китая по совершенствованию квантовых технологий, а также за приобретение или стремление приобрести товары американского происхождения для повышения квантовых возможностей страны.

Кроме того, некоторые из них также связаны с достижениями в ядерной программе Китая или были вовлечены в экспорт контролируемых товаров в Россию с начала ее вторжения в Украину.

"Сегодняшние действия являются еще одним шагом в решении проблем, связанных с Китайской Народной Республикой и ее военной модернизацией", — заявил заместитель министра торговли Алан Эстевес.

Он сказал, что Соединенные Штаты должны сохранять бдительность, блокируя таким организациям доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы для подрыва их национальной безопасности.

Китай заявил, что "решительно выступает против" последнего шага, предпринятого Соединенными Штатами, и предупредил, что "примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний".

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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2024/05/96271b630c52-us-adds-37-china-entities-to-trade-blacklist-over-security-concerns.html
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