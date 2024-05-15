Зачем Блинкен приезжал в Украину: Раскрыты скрытые цели Белого дома

Проблема визита госсекретаря США Энтони Бликена в Киев не в том, что он играл на гитаре, а в том, что его визит ни о чем, отмечает политолог Юрий Богданов.

Энтони Блинкен

По его мнению, речь идет о репутационном визите в интересах администрации Джо Байдена.

Дело в том, говорит эксперт, что накануне старта выборов в США у Байдена дела обстоят не очень.

"Убеждать американского избирателя и международную аудиторию, что политика в отношении Украины и нашей войны с Россией не является провалом на фоне других "фронтов" была одной из целей визита госсекретаря",

– отметил Богданов.

По его словам, торговая война и политическое противостояние с Китаем не обещают скорых побед, хотя вчера Байден и подтвердил слухи о повышении тарифов для китайского алюминия, стали, электрокаров и других "зеленых товаров", КНР не собирается уступать.

Кроме того, подчеркнул политолог, на Ближнем Востоке в целом ситуация тоже не очень хорошо выглядит.

"Неуступчивость Нетаньяху и его упрямое желание "действовать решительно" в Газе не только перечеркнуло усилия Байдена по урегулированию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но и вызывает раздражение у Египта и еще кучи умеренных в регионе режимов. Все попытки обуздать Нетаньяху (в том числе блокировку поставок авиабомб и другого наступательного оружия) пока не имели успеха. Плюс к проблеме Израиль — ХАМАС еще проблема Ирана, где администрация тоже выглядит слабой",

– говорит Богданов.

Более того, добавляет эксперт, отношения с Евросоюзом у Штатов тоже сложные. Дональд Трамп атакует Байдена за то, что он слишком много "платит за Европу", а у Европы достаточно много вопросов к самому Байдену после "антиинфляционного закона", который бьет по европейской промышленности и на фоне роста популярности мнения, что США не способны обеспечить безопасность Европы от России.

"В итоге единственным местом, где администрация способна продемонстрировать эффективность и результативность, остается Украина. Ибо даже на фоне текущего давления россиян и особенно на фоне полугодовой (преступной) задержки помощи добиться стабилизации на фронте и даже откатить россиян назад (второе – если очень повезет) гораздо проще, чем распутать ад на Ближнем Востоке или быстро обуздать КНР. Достаточно просто не делать дичи с помощью и немного подстроить процессы в самой Украине",

– говорит Богданов.

При этом эксперт не верит в версию, что Блинкен приезжал уговаривать Офис президента на переговоры с РФ. По его словам, переговоры в год выборов нужны все же на фоне успехов Украины или хотя бы ощутимых неудач россиян.

"Для этого нужны время и ресурсы. Ресурсы, которые администрации Байдена нужно интенсивно инвестировать",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде жестко раскритиковали Блинкена.