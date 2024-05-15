Зачем Блинкен приезжал в Украину: Раскрыты скрытые цели Белого дома

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Ткачик Олеся
Проблема визита госсекретаря США Энтони Бликена в Киев не в том, что он играл на гитаре, а в том, что его визит ни о чем, отмечает политолог Юрий Богданов.
Энтони Блинкен
По его мнению, речь идет о репутационном визите в интересах администрации Джо Байдена.
Дело в том, говорит эксперт, что накануне старта выборов в США у Байдена дела обстоят не очень.
По его словам, торговая война и политическое противостояние с Китаем не обещают скорых побед, хотя вчера Байден и подтвердил слухи о повышении тарифов для китайского алюминия, стали, электрокаров и других "зеленых товаров", КНР не собирается уступать.
Кроме того, подчеркнул политолог, на Ближнем Востоке в целом ситуация тоже не очень хорошо выглядит.
Более того, добавляет эксперт, отношения с Евросоюзом у Штатов тоже сложные. Дональд Трамп атакует Байдена за то, что он слишком много "платит за Европу", а у Европы достаточно много вопросов к самому Байдену после "антиинфляционного закона", который бьет по европейской промышленности и на фоне роста популярности мнения, что США не способны обеспечить безопасность Европы от России.
При этом эксперт не верит в версию, что Блинкен приезжал уговаривать Офис президента на переговоры с РФ. По его словам, переговоры в год выборов нужны все же на фоне успехов Украины или хотя бы ощутимых неудач россиян.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде жестко раскритиковали Блинкена.
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