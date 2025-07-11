Зачем на самом деле Рубио встречался с Лавровым: в Госдепе сделали заявление

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Кравцев Сергей
Встреча госсекретаря США Марка Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не отрицает того факта, что Соединенные Штаты осуждают массированные российские обстрелы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга сказала пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.
Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
Пресс-секретаря Госдепа попросили объяснить, почему глава российского МИД заслуживает встречи с Рубио в то время, как Россия осуществляет рекордные по масштабам обстрелы украинских городов.
На это Брюс ответила, что для завершения войны, с позиции США, нужно "разговаривать со всеми в любой момент".
Пресс-секретарь Госдепа при этом акцентировала, что Дональд Трамп осудил эскалацию российских атак, которые она назвала "отвратительными".
Она повторила, что США разочарованы отсутствием прогресса в разрешении войны в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — с начала 2025 года Российская Федерация понесла потери в войне против Украины – погибли 100 тысяч ее военных. Потери со стороны Вооруженных сил Украины меньше.
Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио.