Встреча госсекретаря США Марка Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не отрицает того факта, что Соединенные Штаты осуждают массированные российские обстрелы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга сказала пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Марко Рубио и Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Пресс-секретаря Госдепа попросили объяснить, почему глава российского МИД заслуживает встречи с Рубио в то время, как Россия осуществляет рекордные по масштабам обстрелы украинских городов.

На это Брюс ответила, что для завершения войны, с позиции США, нужно "разговаривать со всеми в любой момент".

"Многие считали, что с Путиным вообще не следовало разговаривать во время предыдущей администрации (Байдена – ред.). С ним не разговаривали три года. Так нельзя прийти к какому-то взаимопониманию или соглашению или приложить усилия, чтобы остановить кровопролитие и страдания", – сказала представитель Госдепа.

Пресс-секретарь Госдепа при этом акцентировала, что Дональд Трамп осудил эскалацию российских атак, которые она назвала "отвратительными".

"Мы решительно осуждаем эскалацию атак России на Украину и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших. Еженедельно мы видим сообщения о том, что Россия устанавливает новые рекорды по масштабам своих воздушных атак. Каждое государство хочет иметь рекорды, но не такого рода", – сказала Брюс.

Она повторила, что США разочарованы отсутствием прогресса в разрешении войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала 2025 года Российская Федерация понесла потери в войне против Украины – погибли 100 тысяч ее военных. Потери со стороны Вооруженных сил Украины меньше.

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио.



