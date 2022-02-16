Зачем Путин оставляет войска у украинских границ: в Госдепе США объяснили действия России

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин оставляет многочисленные группы войск подлизу границ Украины, чтобы получить рычаг для выдвижения требований. Такое заявление сделала замгоссекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".
Венди Шерман - фото из открытых источников
Согласно версии США, РФ скапливает войска на границах с Украиной почти четыре месяца, тогда как Украина считает, что российские войска, по крайней мере, значительная их часть, остаются там еще с весны прошлого года, то есть в течение более 10 месяцев.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что США и Украина будут и дальше обмениваться данными разведки, чтобы точно знать, что же происходит у украинских границ.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила об отводе войск: Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений.
Также "Комментарии" писали, что Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ. Министр иностранных дел пока не увидел оснований для того, чтобы заявлять о понижении напряжения на украинских границах.
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