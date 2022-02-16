Зачем Путин оставляет войска у украинских границ: в Госдепе США объяснили действия России

Президент России Владимир Путин оставляет многочисленные группы войск подлизу границ Украины, чтобы получить рычаг для выдвижения требований. Такое заявление сделала замгоссекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".

Венди Шерман - фото из открытых источников

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", — сказала Шерман.

Согласно версии США, РФ скапливает войска на границах с Украиной почти четыре месяца, тогда как Украина считает, что российские войска, по крайней мере, значительная их часть, остаются там еще с весны прошлого года, то есть в течение более 10 месяцев.

"Поэтому важно, чтобы мы с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен — с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан — с Ермаком", — добавила Шерман.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что США и Украина будут и дальше обмениваться данными разведки, чтобы точно знать, что же происходит у украинских границ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила об отводе войск: Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба усомнился в намерениях России отвести войска от границ. Министр иностранных дел пока не увидел оснований для того, чтобы заявлять о понижении напряжения на украинских границах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!