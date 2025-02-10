Зачем США добровольно уступают влияние США и Китаю: у Трампа ответили

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц не считает, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник заявил в интервью NBC News.

Майкл Уолц. Фото из открытых источников

Как известно, в течение последних двух недель США пытались сократить количество рабочих мест и финансирование в Агентстве США по международному развитию (USAID), что, по мнению Уолца, было оправдано.

"[USAID] занимается всевозможными другими вещами, которые, откровенно говоря, не соответствуют стратегическим интересам или видению президента", – заявил Майк Уолц.

Он отметил, что "слишком часто лишь центы с доллара фактически доходят до людей, которые в этом нуждаются".

"Между крупными подрядчиками, субподрядчиками, местными подрядчиками доллары используются неразумно", – подчеркнул американский политик.

Он также возразил, что отказ США от гуманитарной помощи за рубежом передаст контроль на мировой арене Китаю и России.

"Мы должны переориентировать их миссию и привести ее в соответствие с внешнеполитическим видением президента", – добавил чиновник.

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