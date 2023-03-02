Зачем США опрокинули в Исландию самолет «судного дня»

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Моесеенко Валентина
На днях командование войск США сообщило, что самолет стратегического командования приземлился в Исландии. СМИ быстро "окрестили" E-6B "самолетом судного дня", но это не так. Об этом заявил в Телеэфире авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко, пишут "Комментарии".
Самолет E-6B Mercury перебросили в Европу
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Он отметил, что самолет будет собирать информацию и производить алгоритмы, сценарии управления американской авиации в регионе, если конфликт разрастется.
Этот лайнер предназначен для поддержания связи со стратегическими атомными ракетными крейсерами — носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подлодках класса Ohio, каждая из которых может иметь не более 24 ракет Trident II D5 с ядерными боеголовками. Сам E-6B Mercury представляет собой модификацию пассажирского борта Boeing 707-320. он способен развивать скорость 981 км/ч при крейсерской скорости 842 км/ч. Максимальная высота для этого – 12,8 км. Практическая дальность составляет – 11 760 км.
На портале "Комментарии" говорилось, что в Европе 28 февраля приземлил самолет E-6B Mercury. Он имеет статус "воздушного командного пункта" Стратегического командования ВС США.
Как ранее писали "Комментарии", президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, но он необязательно будет исполнен.
Читайте на портале "Комментарии" — массированных ракетных атак РФ может уже не быть.
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