logo
Русский Українська

BTC/USD

49041.06

ETH/USD

3264.53

LTC/USD

181.12

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Загадочная смерть семьи во время похода в Калифорнии: причина смерти неизвестна даже после вскрытия (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Загадочная смерть семьи во время похода в Калифорнии: причина смерти неизвестна даже после вскрытия (ФОТО)

Проведенное вскрытие тел погибших не помогло установить причину их смерти

сегодня, 15:50
Автор:

Мокрик Анастасия

В Северной Калифорнии во время похода без вести пропала семья с собакой. Вскоре их тела нашли на туристической тропе. Однако причины смерти не удалось установить даже после проведения вскрытия. Об этом сообщает издание FoxNews. 

Загадочная смерть семьи во время похода в Калифорнии: причина смерти неизвестна даже после вскрытия (ФОТО)

В Калифорнии в походе умерла семья с собакой. Фото: ethanb822

По словам источника, Джон Герриш, его жена Эллен Чанг, их дочь Миджу и их собака были найдены во вторник на пешеходной тропе возле бухты Хайтс в Национальном лесу Сьерра. В понедельник вечером об исчезновении семьи сообщил в полицию их друг. С тех пор начались их поиски. 

Загадочная смерть семьи во время похода в Калифорнии: причина смерти неизвестна даже после вскрытия (ФОТО) - фото 2

Фото - winknews

Друг погибших рассказал, что Джон не вышел на работу в понедельник, тогда он вместе с коллегами забил тревогу. Все знали, что накануне семья собиралась отправиться в однодневный поход. 

Вопрос о причинах смерти Джона, Эллен, Миджу и домашнего питомца пока остается открытым. Ни на одном из тел не было физических ран, таких как выстрелы или следы травм, и не было обнаружено никаких предсмертных записок.

Отмечается, что в прошлом месяце Национальная лесная служба призвала людей не плавать, не ходить вброд и не допускать домашних животных в те места из-за токсичных водорослей, обнаруженных в реке Мерсед возле бухты Хайтс. Следователи также рассматривают версию, согласно которой смерть членов семьи могла наступить в результате цветения токсичных водорослей. 

На данный момент полиция ожидает окончания токсикологического исследования тел, которое может занять несколько недель. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на Волыни женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не возвращать кредит банку. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что в Кировоградской области в заброшенном колодце нашли тело 16-летней девушки, которая накануне пропала. Появились жуткие подробности дела, в полиции рассказали, кого подозревают в убийстве. Подробности читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/us/california-mystery-autopsy-fails-to-reveal-cause-of-death-for-family-and-dog-found-dead-on-hiking-trial
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ