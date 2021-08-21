Загадочная смерть семьи во время похода в Калифорнии: причина смерти неизвестна даже после вскрытия (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
В Северной Калифорнии во время похода без вести пропала семья с собакой. Вскоре их тела нашли на туристической тропе. Однако причины смерти не удалось установить даже после проведения вскрытия. Об этом сообщает издание FoxNews.
В Калифорнии в походе умерла семья с собакой. Фото: ethanb822
По словам источника, Джон Герриш, его жена Эллен Чанг, их дочь Миджу и их собака были найдены во вторник на пешеходной тропе возле бухты Хайтс в Национальном лесу Сьерра. В понедельник вечером об исчезновении семьи сообщил в полицию их друг. С тех пор начались их поиски.
Фото - winknews
Друг погибших рассказал, что Джон не вышел на работу в понедельник, тогда он вместе с коллегами забил тревогу. Все знали, что накануне семья собиралась отправиться в однодневный поход.
Вопрос о причинах смерти Джона, Эллен, Миджу и домашнего питомца пока остается открытым. Ни на одном из тел не было физических ран, таких как выстрелы или следы травм, и не было обнаружено никаких предсмертных записок.
Отмечается, что в прошлом месяце Национальная лесная служба призвала людей не плавать, не ходить вброд и не допускать домашних животных в те места из-за токсичных водорослей, обнаруженных в реке Мерсед возле бухты Хайтс. Следователи также рассматривают версию, согласно которой смерть членов семьи могла наступить в результате цветения токсичных водорослей.
На данный момент полиция ожидает окончания токсикологического исследования тел, которое может занять несколько недель.
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