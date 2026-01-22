Загадочные пятна в Давосе: здоровье Трампа снова под прицелом камер

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе внимание журналистов привлекли не только громкие заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии и Совете мира, но и состояние его рук. На обеих кистях 79-летнего президента заметили отчетливые темно-фиолетовые пятна, похожие на синяки. Особенно заметными они стали на церемонии подписания хартии новой миротворческой организации, когда руки Трампа находились в центре кадра.

Загадочные пятна в Давосе: здоровье Трампа снова под прицелом камеры

"Рукопожатие или что-нибудь посерьезнее?": Белый дом объясняет появление синяков

Подобные метки уже фиксировались у Трампа ранее, в том числе в ноябре 2025 года. Официальные представители администрации, в частности пресс-секретарь Каролин Ливитт, ранее заявляли, что у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность. Врачи объясняют появление гематом сочетанием ломкости сосудов, активных рукопожатий с другими лидерами и употреблением аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Новые вопросы: почему метки появились на "хорошей" руке?

Нынешнее появление синяков вызвало новую волну дискуссий, поскольку на этот раз они особенно заметны на левой руке. Поскольку традиционное рукопожатие осуществляется правой рукой, скептики и медицинские обозреватели предполагают, что травмы могли появиться в результате других медицинских манипуляций, например установка капельниц или катетеров. Тем не менее, сам Трамп демонстрирует высокую энергичность, выступая с многочасовыми речами и проводя многочисленные встречи, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональду Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность — проблему с кровообращением, после того как он заметил "незначительный отек в голенях". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, пишет NY Post.