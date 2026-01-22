logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камер
commentss НОВИНИ Всі новини

Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камер

Синці на руках у Трампа привернули увагу журналістів

22 січня 2026, 19:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі увагу журналістів привернули не лише гучні заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію та "Раду миру", а й стан його рук. На обох кистях 79-річного президента помітили виразні темно-фіолетові плями, схожі на синці. Особливо помітними вони стали під час церемонії підписання хартії нової миротворчої організації, коли руки Трампа перебували у центрі кадру.

Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камер

Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камери

Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камер - фото 2

"Рукопотискання чи щось серйозніше?": Білий дім пояснює появу синців

Подібні мітки вже фіксувалися у Трампа раніше, зокрема у листопаді 2025 року. Офіційні представники адміністрації, зокрема прессекретар Каролін Лівітт, раніше заявляли, що у президента діагностовано хронічну венозну недостатність. Лікарі пояснюють появу гематом поєднанням ламкості судин, активних рукопотискань з іншими лідерами та вживанням аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камер - фото 2

Нові запитання: чому мітки з’явилися на "хорошій" руці?

Нинішня поява синців викликала нову хвилю дискусій, оскільки цього разу вони були особливо помітні на лівій руці. Оскільки традиційне рукопотискання здійснюється правою рукою, скептики та медичні оглядачі припускають, що травми могли з’явитися внаслідок інших медичних маніпуляцій, наприклад, встановлення крапельниць або катетерів. Попри це, сам Трамп демонструє високу енергійність, виступаючи з багатогодинними промовами та проводячи численні зустрічі, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність — проблему з кровообігом, після того як він помітив "незначний набряк у гомілках". Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, пише NY Post.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини