Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камер

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі увагу журналістів привернули не лише гучні заяви президента США Дональда Трампа про Гренландію та "Раду миру", а й стан його рук. На обох кистях 79-річного президента помітили виразні темно-фіолетові плями, схожі на синці. Особливо помітними вони стали під час церемонії підписання хартії нової миротворчої організації, коли руки Трампа перебували у центрі кадру.

Загадкові плями у Давосі: здоров’я Трампа знову під прицілом камери

"Рукопотискання чи щось серйозніше?": Білий дім пояснює появу синців

Подібні мітки вже фіксувалися у Трампа раніше, зокрема у листопаді 2025 року. Офіційні представники адміністрації, зокрема прессекретар Каролін Лівітт, раніше заявляли, що у президента діагностовано хронічну венозну недостатність. Лікарі пояснюють появу гематом поєднанням ламкості судин, активних рукопотискань з іншими лідерами та вживанням аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань.

Нові запитання: чому мітки з’явилися на "хорошій" руці?

Нинішня поява синців викликала нову хвилю дискусій, оскільки цього разу вони були особливо помітні на лівій руці. Оскільки традиційне рукопотискання здійснюється правою рукою, скептики та медичні оглядачі припускають, що травми могли з’явитися внаслідок інших медичних маніпуляцій, наприклад, встановлення крапельниць або катетерів. Попри це, сам Трамп демонструє високу енергійність, виступаючи з багатогодинними промовами та проводячи численні зустрічі, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональду Трампу діагностували хронічну венозну недостатність — проблему з кровообігом, після того як він помітив "незначний набряк у гомілках". Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, пише NY Post.