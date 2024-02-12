Загородний: Трамп и Байден играют в хорошего и плохо полицейского, достигая всего, что нужно США

По мнению Тараса Загороднего, американское "глубинное государство" играет с миром в давно известную игру "плохой" и "добрый полицейский". "Плохой полицейский" – это Трамп, а "добрый полицейский" – это Байден.

Тарас Загородний рассказал об интересах США

"Это старая, но действенная техника допроса, позволяющая добиваться того, что нужно. Это когда "плохой полицейский" активно прессует задержанного, угрожает засадить в тюрьму навсегда, бросить в камеру откровенных бандитов, может применить насилие и т.д. Такую роль активно сейчас играет Трамп. А потом приходит "добрый полицейский" Байден, ослабляющий наручники, наливающий кофе, "искренне" возмущающийся действиями напарника. Но "добрый полицейский" предлагает не испытывать судьбу и пойти на сделку со следствием. В результате получают то, что хотели оба, поскольку оба работают в рамках одной системы и на одних принципах",

– отмечает политолог.

По его словам, у Байдена и Трампа одинаковые принципы, на которых построена их страна. Эти принципы можно описать фразой "меньше платить и больше получать, пользуясь удобным моментом". Сейчас, говорит политолог, этот удачный момент и настал.

Если внимательно посмотреть не на лозунги, а проследить за действиями, то вы с удивлением увидите, что Байден во многих аспектах продолжает политику Трампа. К примеру, не снизил пошлины на китайские товары, выбросил россиян с газового рынка Европы, заставил европейцев платить больше за свою безопасность, в том числе финансировать войну Украины и России. Даже дал разрешение на начало добычи нефти на Аляске, чем вызвал шок у адептов его политики, поскольку это хотел сделать и Трамп. А сделал Байден",

– говорит Загородний.

Все потому, подчеркивает политолог, что и Трамп, и Байден – это американские политики, защищающие интересы своей страны и исходящие из принципа здравого смысла и принципа "каждый в этом мире любит только себя, дружит за деньги или из-за необходимости".

Загородный советует вместо того, чтобы "обсасывать" речи Трампа, сконцентрироваться на развитии украинского ВПК.

"Чем больше у нас будет своего оружия и чем больше мы будем самостоятельными в области своего ВПК, тем интереснее мы будем и Трампу. Поскольку меньше нужно будет платить нам из бюджета США",

– добавил эксперт.

По его словам, это в интересах Республиканской партии, являющейся лоббистом реального сектора экономики США: нефтяная, газовая, ВПК.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", бывший президент США Дональд Трамп резко высказался против пакета помощи Украине, Израилю, Тайваню на сумму около 100 млрд долларов. Трамп заявил, что американские деньги нельзя давать просто так, а нужно выдавать под кредиты.



