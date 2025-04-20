Заигрался в миротворца: Трамп запустил новую ядерную гонку

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Лиля Воробьева
Непродуманная внешнеполитическая стратегия Дональда Трампа поставила мир на грань новой гонки ядерного вооружения, что противоречит усилиям действующего президента США по укреплению мира и существенно увеличивает риски ядерного конфликта. Об этом говорится в редакционной статье газеты Financial Times.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Как отмечают журналисты, Трамп давно декларирует обеспокоенность возможностью ядерной войны и вроде бы стремится избежать такой угрозы. В частности, по возвращении в Белый дом он заявил о желании начать переговоры с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов. Кроме того, Трамп пытается инициировать новое ядерное соглашение с Ираном, чтобы предотвратить появление атомной бомбы в руках тегеранского режима.
В то же время, именно Трамп, отмечает Financial Times, препятствует реализации собственных намерений. Его угрозы оставить Европу без американских военных гарантий, а также очевидное сближение США с Москвой заставили ряд европейских государств серьезно задуматься о возвращении к концепции ядерного сдерживания.
В частности, Германия и Польша уже публично говорят о необходимости иметь ядерные варианты защиты — по крайней мере, из-за совместного использования ядерного потенциала Франции или Великобритании. Подобную тревогу из-за снижения надежности США как партнера безопасности выражают и союзники в Восточной Азии, которые испытывают давление со стороны ядерных угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Дебаты о способности сотворения собственного ядерного арсенала возникают даже в стране восходящего солнца, где эта тема десятилетиями была под табу.
На Ближнем Востоке Иран продолжает продвигаться к созданию ядерного оружия. И, как отмечают журналисты, это стало следствием решения Трампа, вышедшего в свою первую каденцию из ядерного соглашения с Ираном, чем, по сути, развязал Тегерану руки. Теперь другие региональные партнеры США, такие как Турция и Саудовская Аравия, предупреждают, что будут действовать симметрично в ответ на потенциальное ядерное усиление Ирана.
Специалисты подчеркивают, что в той нестабильной ситуации, которую спровоцировала политика Трампа в трех важных регионах мира, будет достаточно, чтобы одно союзное США создало ядерное оружие, и это спровоцирует цепную реакцию подражания.
Кроме того, отмечает Financial Times, государства, уже имеющие ядерное оружие, начинают активно расширять свои арсеналы на фоне обострения глобального геополитического противостояния.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп совершил провокационное пасхальное поздравление . Президент США Дональд Трамп в день Пасхи разместил два противоречивых сообщения в своей социальной сети Truth Social.В первом обращении Трамп жестко высказался по тем, кого считает виновными в своем поражении на выборах 2020 года. Это сообщение было направлено как против его политических соперников, так и в адрес "радикальных левых безумцев", среди которых Трамп упомянул и бывшего президента Джо Байдена.
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