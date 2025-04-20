Заигрался в миротворца: Трамп запустил новую ядерную гонку

Непродуманная внешнеполитическая стратегия Дональда Трампа поставила мир на грань новой гонки ядерного вооружения, что противоречит усилиям действующего президента США по укреплению мира и существенно увеличивает риски ядерного конфликта. Об этом говорится в редакционной статье газеты Financial Times.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как отмечают журналисты, Трамп давно декларирует обеспокоенность возможностью ядерной войны и вроде бы стремится избежать такой угрозы. В частности, по возвращении в Белый дом он заявил о желании начать переговоры с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов. Кроме того, Трамп пытается инициировать новое ядерное соглашение с Ираном, чтобы предотвратить появление атомной бомбы в руках тегеранского режима.

В то же время, именно Трамп, отмечает Financial Times, препятствует реализации собственных намерений. Его угрозы оставить Европу без американских военных гарантий, а также очевидное сближение США с Москвой заставили ряд европейских государств серьезно задуматься о возвращении к концепции ядерного сдерживания.

В частности, Германия и Польша уже публично говорят о необходимости иметь ядерные варианты защиты — по крайней мере, из-за совместного использования ядерного потенциала Франции или Великобритании. Подобную тревогу из-за снижения надежности США как партнера безопасности выражают и союзники в Восточной Азии, которые испытывают давление со стороны ядерных угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Дебаты о способности сотворения собственного ядерного арсенала возникают даже в стране восходящего солнца, где эта тема десятилетиями была под табу.

На Ближнем Востоке Иран продолжает продвигаться к созданию ядерного оружия. И, как отмечают журналисты, это стало следствием решения Трампа, вышедшего в свою первую каденцию из ядерного соглашения с Ираном, чем, по сути, развязал Тегерану руки. Теперь другие региональные партнеры США, такие как Турция и Саудовская Аравия, предупреждают, что будут действовать симметрично в ответ на потенциальное ядерное усиление Ирана.

Специалисты подчеркивают, что в той нестабильной ситуации, которую спровоцировала политика Трампа в трех важных регионах мира, будет достаточно, чтобы одно союзное США создало ядерное оружие, и это спровоцирует цепную реакцию подражания.

"Договор о нераспространении ядерного оружия, который десятилетиями помогал сдерживать количество ядерных стран на уровне девяти, может быть разрушен", – отмечается в публикации.

Кроме того, отмечает Financial Times, государства, уже имеющие ядерное оружие, начинают активно расширять свои арсеналы на фоне обострения глобального геополитического противостояния.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп совершил провокационное пасхальное поздравление . Президент США Дональд Трамп в день Пасхи разместил два противоречивых сообщения в своей социальной сети Truth Social.

В первом обращении Трамп жестко высказался по тем, кого считает виновными в своем поражении на выборах 2020 года.

Это сообщение было направлено как против его политических соперников, так и в адрес "радикальных левых безумцев", среди которых Трамп упомянул и бывшего президента Джо Байдена.