Законопроект об обороне: сколько США готовы выделить на помощь украинской армии

Законодатели США объединили усилия против России в компромиссную версию масштабного ежегодного законопроекта об обороне, опубликованного во вторник, 7 декабря, предлагая 300 миллионов долларов для украинских военных. Об этом сообщает Reuters.

Военнослужащие Вооруженных Сил США и Украины на церемонии открытия военных учений «RAPID TRIDENT-2021» - Reuters

Но американские законодатели пропустили некоторые меры, которые имели сильную поддержку в Конгрессе, в частности, предложение ввести обязательные санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и план впервые разрешить женщинам военную службу.

Закон о разрешении на национальную оборону 2022 года, или NDAA, предусматривает 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Джо Байден, и примерно на 5% больше прошлогоднего бюджета.

Законопроект – результат интенсивных переговоров между Палатой представителей, демократами и республиканцами Сената – включает повышение зарплаты военным на 2,7%, а также больше закупок самолетов и кораблей ВМС в дополнение к стратегиям борьбы с геополитическими угрозами.

NDAA обычно принимается с сильной двухпартийной поддержкой, и Палата представителей поддержала компромиссную меру 363-70 позже во вторник, 7 декабря.

Нынешний законопроект был обнародован вскоре после того, как президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовые виртуальные переговоры по Украине и другим вопросам.

Принятый законопроект включает 300 миллионов долларов для обеспечения Инициативы содействия безопасности Украины, оказывающей поддержку вооруженным силам Украины, 4 миллиарда долларов для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в сфере безопасности в Балтии.

В нем нет положения, которое бы заставило Байдена ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов для доставки российского газа непосредственно в Германию. Сторонники этого мероприятия утверждают, что газопровод будет вреден европейским союзникам.

Законодатели также пропустили поправку, запрещающую американцам покупать российский суверенный долг.

Коллеги Байдена демократы контролируют и Палату представителей, и Сенат. Белый дом заявил, что поддержит санкции, если Россия вторгнется в Украину, но не поддерживает положения, которые могут угрожать трансатлантическим связям.

Как сообщили ранее "Комментарии", президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

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