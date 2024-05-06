Замена Байдена на Мишель Обаму: Что даст Украине такая рокировка

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Ткачик Олеся
Выбор между 81-летним Джо Байденом, которого 2/3 американца считают "старым", и 77-летним Дональдом Трампом может получить альтернативу. Ведь в Европе появились слухи, что на съезде Демократической партии в августе, то есть, за три месяца до выборов, Байден может совершить "грандиозный жест" — взять и объявить, что отстраняется от выборов и политики. При этом он предложит на свое место Мишель Обаму.
Мишель Обама
Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, для Украины эта рокировка вряд ли что-то изменит, потому что не скажешь так сразу, что для нас невыгоднее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных СМИ, Джо Байден может отказаться быть кандидатом в президенты США в пользу Мишель Обамы, которая имеет поддержку среди американцев и может стать для Дональда Трампа "неприятным сюрпризом", ведь тогда ему придется полностью менять свою предвыборную кампанию.
Как считают эксперты, Байден может отказаться от участия в президентской гонке при двух обстоятельствах. Во-первых, если у него будут значительные проблемы со здоровьем. Во-вторых, если его рейтинги будут не слишком высокими.
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