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Замена Байдена на Мишель Обаму: Что даст Украине такая рокировка

Если вдруг Джо Байден откажется принимать участие в выборах в пользу Мишель Обамы, то для Украины ничего не изменится, считает политтехнолог Алексей Голобуцкий. При этом он добавил, что семья Обамы имела «вялую» позицию по отношению к Украине

6 мая 2024, 19:37 comments2958
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Ткачик Олеся
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Выбор между 81-летним Джо Байденом, которого 2/3 американца считают "старым", и 77-летним Дональдом Трампом может получить альтернативу. Ведь в Европе появились слухи, что на съезде Демократической партии в августе, то есть, за три месяца до выборов, Байден может совершить "грандиозный жест" — взять и объявить, что отстраняется от выборов и политики. При этом он предложит на свое место Мишель Обаму.

Замена Байдена на Мишель Обаму: Что даст Украине такая рокировка

Мишель Обама

Как считает политтехнолог Алексей Голобуцкий, для Украины эта рокировка вряд ли что-то изменит, потому что не скажешь так сразу, что для нас невыгоднее.

"С одной стороны, традиционная вялая, мягко говоря, позиция семьи Обам относительно российской агрессии и России как таковой (напомню, Барак Обама был избран 44-м президентом США в 2009 году и оставался в должности до 2017-го — то есть, начало этой войны пришелся именно на его правление, и что-то он никаких заметных движений в сторону сдерживания Путина и поддержки Украины не сделал). С другой стороны, принципиальный и последовательный выбор Байдена в пользу очень постепенной вплоть до постоянного предотвращения эскалации – метод "варки лягушки",
— отметил эксперт, и добавил, что сейчас речь идет только о слухах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных СМИ, Джо Байден может отказаться быть кандидатом в президенты США в пользу Мишель Обамы, которая имеет поддержку среди американцев и может стать для Дональда Трампа "неприятным сюрпризом", ведь тогда ему придется полностью менять свою предвыборную кампанию.

Как считают эксперты, Байден может отказаться от участия в президентской гонке при двух обстоятельствах. Во-первых, если у него будут значительные проблемы со здоровьем. Во-вторых, если его рейтинги будут не слишком высокими.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ax6BD1XdhmMY7xBLE4ZF49ttq8Er5oVEJYsgzgq8S1ECbkM1gGpXLiVtPok3Ckxul&id=100039960767374
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