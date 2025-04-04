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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые тарифы для 260 стран и территорий, в том числе безлюдных островов, однако не ввел пошлины для России. Министр США Скотт Бессенет пытался объяснить, что якобы Соединенные Штаты особо не торгуют с РФ, а страна уже под санкциями. Но в подобной ситуации находится Мьянма, против которой Трамп ввел новые тарифы.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дефицит торгового обмена между США и Россией в 2024 году составил 2,5 миллиарда долларов в пользу России. Это означает, что Россия продает в США в шесть раз больше, чем Соединенные Штаты в РФ. По формуле администрации Трампа Россия должна оказаться среди крупнейших нарушителей торгового баланса с США с 42% пошлин и стоять сразу после Мьянмы, получившей тариф в 44%.
Как отметил партнер-основатель Finpoint Сергей Будкин между обеими странами, есть много общих вещей, однако санкции США ввели только для Мьянмы, но не для России.
Кроме того, торговый оборот Мьянмы из США примерно столь же перекошен в пользу Мьянмы, как торговый оборот России из США, то есть экспортируют в одном случае в восемь раз больше, в другом – в шесть, чем импортируют из США. Одна страна обвиняется в геноциде, и другая страна обвиняется в геноциде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые пошлины США, введенные Трампом.
Также "Комментарии" писали о том, что тарифы Трампа повлекли за собой рекордное падение состояния миллиардеров.
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