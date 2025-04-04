Президент США Дональд Трамп анонсировал новые тарифы для 260 стран и территорий, в том числе безлюдных островов, однако не ввел пошлины для России. Министр США Скотт Бессенет пытался объяснить, что якобы Соединенные Штаты особо не торгуют с РФ, а страна уже под санкциями. Но в подобной ситуации находится Мьянма, против которой Трамп ввел новые тарифы.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дефицит торгового обмена между США и Россией в 2024 году составил 2,5 миллиарда долларов в пользу России. Это означает, что Россия продает в США в шесть раз больше, чем Соединенные Штаты в РФ. По формуле администрации Трампа Россия должна оказаться среди крупнейших нарушителей торгового баланса с США с 42% пошлин и стоять сразу после Мьянмы, получившей тариф в 44%.

Как отметил партнер-основатель Finpoint Сергей Будкин между обеими странами, есть много общих вещей, однако санкции США ввели только для Мьянмы, но не для России.

"Санкции против Мьянмы и России, включая торговые санкции, введены с разницей в полгода, против Мьянмы – в 2021 году, против России – в 2022. Оба режима классифицируются Государственным департаментом США как такие, в которых нарушаются базовые гражданские свободы, подавляется свобода слова и политические противники действующего режима сидят в тюрьмах", – объясняет Будкин.

Кроме того, торговый оборот Мьянмы из США примерно столь же перекошен в пользу Мьянмы, как торговый оборот России из США, то есть экспортируют в одном случае в восемь раз больше, в другом – в шесть, чем импортируют из США. Одна страна обвиняется в геноциде, и другая страна обвиняется в геноциде.

"Вся разница только в том, что в Мьянме две недели назад было страшное землетрясение и, несмотря на то, что это – жестокая военная диктатура, ей сугубо по гуманитарным устоям сейчас соседи и не только оказывают помощь (по меньшей мере Индия, ЕС и несколько стран-соседей), а Россия ведет войну в Украине. Однако тарифные ограничения нужно накладывать на Мьянму. Л = логика", — заключает Будкин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые пошлины США, введенные Трампом.

Также "Комментарии" писали о том, что тарифы Трампа повлекли за собой рекордное падение состояния миллиардеров.