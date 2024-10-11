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Замок Золушки под водой: правда ли, что ураган Милтон затопил Disney World

Disney World приостановил работу: как ураган Милтон повлиял на крупнейший парк Орландо

сегодня, 12:32
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Черновалова Кристина

Мощный ураган Милтон вынудил руководство Disney World временно закрыть двери одного из самых знаменитых развлекательных парков мира. Впервые за долгое время все тематические зоны и отели комплекса приостановили свою работу на неопределенное время. Это решение оказалось неожиданным как для гостей, так и для сотрудников парка, ведь такие меры принимаются лишь в крайних случаях.

Замок Золушки под водой: правда ли, что ураган Милтон затопил Disney World

Ураган Милтон ударил по Disney World: но есть "но" с вирусными фото

Пока сильные дожди и ураганные ветры продолжают бушевать, в Интернете появились фото и видео, якобы запечатлевшие разрушения в Disney World. На одном из самых обсуждаемых снимков, опубликованных на платформе X, был показан затопленный замок Золушки, центральный символ парка. Но пользователи соцсетей быстро заподозрили подвох: они заметили, что изображение выглядит ненатурально и похоже на результат работы с графическим редактором или создано при помощи искусственного интеллекта.

Замок Золушки под водой: правда ли, что ураган Милтон затопил Disney World - фото 2

"Это точно не реальное фото," — комментируют пользователи. "Здания и территории вокруг замка выглядят иначе, а сам замок будто подделан." Жители Флориды, проживающие неподалеку от Орландо, также усомнились в подлинности этих снимков, отмечая, что погодные условия не полностью совпадают с тем, что видно на кадрах.

Тем временем гости Disney World, укрывшиеся в отелях парка, делятся своими переживаниями и снимками непогоды в TikTok и других социальных сетях. На видео видно, как проливной дождь и сильный ветер раскачивают пальмы, а гром и молнии добавляют драматизма. Посетители отметили, что Disney заботится о своих клиентах: всем временно проживающим были предоставлены пакеты с едой и питьем.

“Комментарии” также писали, что по информации от губернатора штата Рона Десантиса, не менее четырех человек погибли, а миллионы жителей остались без электричества. Одним из сильно пострадавших объектов оказался дом престарелых Spanish Lakes Country Club, который ураган практически уничтожил.



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Источник: https://www.reddit.com/r/pics/comments/1g0ho5l/disney_world_orlando_after_milton/?rdt=42307
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