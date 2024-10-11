Замок Золушки под водой: правда ли, что ураган Милтон затопил Disney World

Мощный ураган Милтон вынудил руководство Disney World временно закрыть двери одного из самых знаменитых развлекательных парков мира. Впервые за долгое время все тематические зоны и отели комплекса приостановили свою работу на неопределенное время. Это решение оказалось неожиданным как для гостей, так и для сотрудников парка, ведь такие меры принимаются лишь в крайних случаях.

Ураган Милтон ударил по Disney World: но есть "но" с вирусными фото

Пока сильные дожди и ураганные ветры продолжают бушевать, в Интернете появились фото и видео, якобы запечатлевшие разрушения в Disney World. На одном из самых обсуждаемых снимков, опубликованных на платформе X, был показан затопленный замок Золушки, центральный символ парка. Но пользователи соцсетей быстро заподозрили подвох: они заметили, что изображение выглядит ненатурально и похоже на результат работы с графическим редактором или создано при помощи искусственного интеллекта.





"Это точно не реальное фото," — комментируют пользователи. "Здания и территории вокруг замка выглядят иначе, а сам замок будто подделан." Жители Флориды, проживающие неподалеку от Орландо, также усомнились в подлинности этих снимков, отмечая, что погодные условия не полностью совпадают с тем, что видно на кадрах.

Тем временем гости Disney World, укрывшиеся в отелях парка, делятся своими переживаниями и снимками непогоды в TikTok и других социальных сетях. На видео видно, как проливной дождь и сильный ветер раскачивают пальмы, а гром и молнии добавляют драматизма. Посетители отметили, что Disney заботится о своих клиентах: всем временно проживающим были предоставлены пакеты с едой и питьем.

“Комментарии” также писали, что по информации от губернатора штата Рона Десантиса, не менее четырех человек погибли, а миллионы жителей остались без электричества. Одним из сильно пострадавших объектов оказался дом престарелых Spanish Lakes Country Club, который ураган практически уничтожил.