Запад призвал Россию увеличить поставки газа через Украину

В Вашингтоне считают, что в условиях приближающейся зимы, России необходимо нарастить транзит газа через Украину. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью изданию "Интерфакс".

Джон Салливан, фото из открытых источников

Американский дипломат отметил, что в европейских хранилищах уровень запасов газа очень низкий.

" Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности. Она состоит в том, чтобы в этот решающий момент энергоперехода активно участвовали в повышении уровня энергобезопасности в Европе, будь то Восточная Европа, Украина или другие европейские партнеры и союзники", — сказал Джон Салливан.

В США обеспокоены, что уменьшение транзита газа через Украину ударит по энергобезопасности Европы. Более того, администрация Белого Дома будет проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2" на возможность попадания под санкции. Джон Салливан напомнил, что в отношении семи физических лиц и полуторадесятка судов уже введены санкции США.

Ранее портал "Комментарии" проанализировал, что будет дальше с "Северным потоком-2". Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев акцентирует, что объявление о завершении прокладки трубопровода еще не означает, что по нему на следующий день пойдет газ. Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что есть еще вопросы по сертификации "Северного Потока-2". И этот процесс может затянуться от 1 до 9 месяцев, учитывая неприятное для россиян решение суда в Дюссельдорфе.

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