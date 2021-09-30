Запад призвал Россию увеличить поставки газа через Украину

BTC/USD
43453.05
ETH/USD
3008.34
LTC/USD
153.45
USD/UAH
26.70
EUR/UAH
31.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
В Вашингтоне считают, что в условиях приближающейся зимы, России необходимо нарастить транзит газа через Украину. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью изданию "Интерфакс".
Джон Салливан, фото из открытых источников
Американский дипломат отметил, что в европейских хранилищах уровень запасов газа очень низкий.
В США обеспокоены, что уменьшение транзита газа через Украину ударит по энергобезопасности Европы. Более того, администрация Белого Дома будет проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2" на возможность попадания под санкции. Джон Салливан напомнил, что в отношении семи физических лиц и полуторадесятка судов уже введены санкции США.
Ранее портал "Комментарии" проанализировал, что будет дальше с "Северным потоком-2". Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев акцентирует, что объявление о завершении прокладки трубопровода еще не означает, что по нему на следующий день пойдет газ. Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что есть еще вопросы по сертификации "Северного Потока-2". И этот процесс может затянуться от 1 до 9 месяцев, учитывая неприятное для россиян решение суда в Дюссельдорфе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости