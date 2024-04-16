Запад рассчитывал превратить Украину в Афганистан и спокойно вести дела с РФ. Что пошло не так

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Ткачик Олеся
Появление у Украины оружия, способного эффективно уничтожать нефтегазовую инфраструктуру России, резко поменяло комфортный для Запада сценарий, который, в принципе, планировался изначально, отметил Тарас Загородний.
Война в Украине
По его словам, сценарий выглядел примерно так: после падения Киева и потери централизованного сопротивления Украина превращается в Афганистан, где бегают по развалинам городов кучка партизан, которым Запад помогает оружием типа "Джавелинов" и тому подобное. При этом тот же Запад продолжает спокойно торговать с нашим врагом и затягивать его в альянсы против Китая.
Однако, по его словам, теперь возникла реальная возможность то же самое реализовать только уже на территории России, только вместо партизан, по территории сами понимаете кого, могут спокойно бегать дроны, которые будут портить аппетиты западным правительствам и корпорациям, которые продолжают работать в России или транспортируют нефть через ее территорию. В частности, это касается компании Shevron и Exxon, которые качают нефть через порты Новороссийска. Именно поэтому уже вторую неделю Вашингтон катает истерики Украине, рассказывая что этого нельзя делать, заявил политолог.
То есть, по его словам, Украина вплотную приблизилась к критическим точкам вероятного распада нефтегазового сектора России, что может повлечь дезинтеграцию всей экономики северного соседа.
То есть, по его словам, у Украины появился реальный рычаг давления, который можно реализовать.
По его словам, Украина должна дать понять Западу, что, к сожалению, не может контролировать распространение технологий дронов, которые начинают появляться ниоткуда, в том числе на территории России, и начинают прилетать по газогонам, подстанциям и т.д.
Однако, говорит эксперт, Украина должна заявить, что изменить эту ситуацию можно "повысив способность государственных институций" только в рамках НАТО. Для этого Украине нужно вступить в эту организацию, потому что исчезнет мотивация поддерживать распространение этих технологий.
После этого, по его словам, нужно честно пообещать, что после вступления в НАТО, а также списания долгов Украине, получения модернизации ВПК и т.п. и "обретения способности" такая возможность точно появится.
При этом он утверждает, что все озвученное не фантастика.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США давят на Украину , чтобы она перестала уничтожать российские НПЗ.
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Ігор
сегодня, 18:38
Тобто досі через порти Новоросійська нафту катають? І це коли ракети наші міста руйнують? Та що ж з вами не так? Ні країну збудувати, ні захистити результативно!