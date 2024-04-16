Запад рассчитывал превратить Украину в Афганистан и спокойно вести дела с РФ. Что пошло не так

Появление у Украины оружия, способного эффективно уничтожать нефтегазовую инфраструктуру России, резко поменяло комфортный для Запада сценарий, который, в принципе, планировался изначально, отметил Тарас Загородний.

Война в Украине

По его словам, сценарий выглядел примерно так: после падения Киева и потери централизованного сопротивления Украина превращается в Афганистан, где бегают по развалинам городов кучка партизан, которым Запад помогает оружием типа "Джавелинов" и тому подобное. При этом тот же Запад продолжает спокойно торговать с нашим врагом и затягивать его в альянсы против Китая.

"Ну, конечно, не забывая рассказывать о рвотной "озабоченности" замученным в лагерях украинцам",

– отметил в Фейсбуке эксперт.

Однако, по его словам, теперь возникла реальная возможность то же самое реализовать только уже на территории России, только вместо партизан, по территории сами понимаете кого, могут спокойно бегать дроны, которые будут портить аппетиты западным правительствам и корпорациям, которые продолжают работать в России или транспортируют нефть через ее территорию. В частности, это касается компании Shevron и Exxon, которые качают нефть через порты Новороссийска. Именно поэтому уже вторую неделю Вашингтон катает истерики Украине, рассказывая что этого нельзя делать, заявил политолог.

То есть, по его словам, Украина вплотную приблизилась к критическим точкам вероятного распада нефтегазового сектора России, что может повлечь дезинтеграцию всей экономики северного соседа.

"По моей информации, дроны уже появились над их очень интересными объектами, что вызвало нервный тик в Москве",

– добавил эксперт.

То есть, по его словам, у Украины появился реальный рычаг давления, который можно реализовать.

По его словам, Украина должна дать понять Западу, что, к сожалению, не может контролировать распространение технологий дронов, которые начинают появляться ниоткуда, в том числе на территории России, и начинают прилетать по газогонам, подстанциям и т.д.

"То есть, превращая территорию сами понимаете кого в сплошной Афганистан. А это потому, что вообще эти технологии распространяют неравнодушные волонтеры и военные, которым руководство государства не может приказать, потому что они все хотят выжить",

– пишет Загородний.

Однако, говорит эксперт, Украина должна заявить, что изменить эту ситуацию можно "повысив способность государственных институций" только в рамках НАТО. Для этого Украине нужно вступить в эту организацию, потому что исчезнет мотивация поддерживать распространение этих технологий.

"Конечно для этого Запад должен заставить сами понимаете, кого вернуться на границы 91 года. Эту почетную миссию целиком потянет русофильская группа Вашингтона Бернс-Салливан. У них там хорошие связи",

– пишет политолог.

После этого, по его словам, нужно честно пообещать, что после вступления в НАТО, а также списания долгов Украине, получения модернизации ВПК и т.п. и "обретения способности" такая возможность точно появится.

"Но нужно спешить, потому что технологии трудно будет остановить. Украина также честно обещает не трогать сами понимаете кого и дополнительно честно готова подписать (после вступления в НАТО) это дополнительное обязательство на обороте Будапештского меморандума",

– добавил политолог.

При этом он утверждает, что все озвученное не фантастика.

"Однажды Киссинджер в 22 году сказал фразу смысл которой примерно такой, что Украину нужно брать в НАТО, чтобы она не пошла дальше своих границ. То есть НАТО – это механизм держать нас под контролем. Ну как они думают. По сути, перенос боевых действий сами понимаете, куда уже начал этот процесс",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США давят на Украину , чтобы она перестала уничтожать российские НПЗ.