Президент Финляндии Александр Стубб предупредил европейских союзников о попытках российских лоббистов разных уровней повлиять на президента США Дональда Трампа.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

По словам финского лидера, "россияне активно пытаются убедить Трампа принять предложения Владимира Путина о завершении войны в Украине".

Во время встречи стран "коалиции желающих" Стубб призвал партнеров Украины поддерживать постоянный диалог с Белым домом, чтобы "враг не оказался единственным, кто разговаривает с Трампом".

По словам Стубба, бывший американский президент в целом удовлетворён позицией Европы в вопросе урегулирования конфликта, однако в его окружении вновь появились российские посредники.

Предупреждение Стубба прозвучало вскоре после визита в Вашингтон посланника Владимира Путина Кирилла Дмитриева, который, по сообщениям СМИ, пытался добиться смягчения американских санкций против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Среди европейцев растут опасения, что Москва стремится склонить Трампа к поддержке идеи прекращения огня в Украине в обмен на территориальные уступки Киева. Трамп уже отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, когда тот отказался от компромисса по требованию передать России часть Донбасса.

Сейчас коалиция союзников работает над стратегией, предложенной британским премьером Киром Стармером: ограничение экспорта российских энергоносителей, использование замороженных активов РФ для поддержки Украины, усиление систем ПВО, увеличение военного давления на Москву, финансирование обороны Киева за счет кредита на 140 млрд евро.

Стоит отметить, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, США и Украина близки к дипломатическому решению, которое позволит положить конец войне.




