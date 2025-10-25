logo_ukra

Запахло смаженим: Стубб пояснив, чому росіяни стрімко з'їжджаються до США
commentss НОВИНИ Всі новини

Запахло смаженим: Стубб пояснив, чому росіяни стрімко з'їжджаються до США

За інформацією президента Фінляндії Стубба, росіяни намагаються вплинути на Трампа у питанні України

25 жовтня 2025, 19:35
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Фінляндії Олександр Стубб попередив європейських союзників про спроби російських лобістів різних рівнів вплинути на президента США Дональда Трампа.

Запахло смаженим: Стубб пояснив, чому росіяни стрімко з'їжджаються до США

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

За словами фінського лідера, "росіяни активно намагаються переконати Трампа ухвалити пропозиції Володимира Путіна про завершення війни в Україні".

Під час зустрічі країн "коаліції охочих" Стубб закликав партнерів України підтримувати постійний діалог з Білим домом, щоб "ворог не виявився єдиним, хто розмовляє з Трампом".

За словами Стубба, колишній американський президент загалом задоволений позицією Європи у питанні врегулювання конфлікту, проте в його оточенні знову з'явилися російські посередники.

Попередження Стубба прозвучало невдовзі після візиту до Вашингтона посланника Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, який, за повідомленнями ЗМІ, намагався домогтися пом'якшення американських санкцій проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Серед європейців зростає побоювання, що Москва прагне схилити Трампа до підтримки ідеї припинення вогню в Україні в обмін на територіальні поступки Києва. Трамп уже скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті, коли той відмовився від компромісу на вимогу передати Росії частину Донбасу.

Наразі коаліція союзників працює над стратегією, запропонованою британським прем'єром Кіром Стармером: обмеження експорту російських енергоносіїв, використання заморожених активів РФ для підтримки України, посилення систем ППО, збільшення військового тиску на Москву, фінансування оборони Києва за рахунок кредиту на 140 млрд євро.

Варто зазначити, що глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, США та Україна близькі до дипломатичного рішення, яке дозволить покласти край війні.




