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Защита Европы от отключения российского газа: Байден угрожает Путину персональными санкциями

США готовятся избежать европейского газового кризиса, если поток из России будет сокращен, а переговоры, направленные на ослабление напряженности, продолжаются

сегодня, 10:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, поскольку западные лидеры усиливают военную подготовку и планируют оградить Европу от отключения российского газа. Об этом сообщает The Guardian.

Защита Европы от отключения российского газа: Байден угрожает Путину персональными санкциями

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину «изменит мир» - The Guardian

Угроза санкций возникла после того, как НАТО перевела силы в режим готовности и усилила Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями в ответ на скопления войск России у границы с Украиной.

Байден сказал, что если Россия атакует, это будет "величайшее вторжение со времен Второй мировой войны" и оно "изменит мир". Президент заявил, что рассмотрит возможность введения прямых санкций против Путина в целый ряд разрабатываемых мер.

Высокопоставленный американский чиновник изложил экономические санкции "с массовыми последствиями", выходящие за рамки предыдущих мер, введенных в 2014 году после того, как Россия вторглась в украинский Крым.

Угроза санкций против Путина появилась, когда США помогли подготовиться к перенаправлению поставок природного газа со всего мира в Европу в случае, если поток из России будет сокращен, чтобы притупить мощное экономическое оружие Путина.

Во вторник, 25 января, американские чиновники заявили, что они вели переговоры с мировыми поставщиками и уверены, что Европа не пострадает от внезапной потери энергии для отопления среди зимы.

Чтобы убедиться, что Европа сможет пережить зиму и весну, мы ожидаем, что будем готовы обеспечить альтернативные поставки, которые покрывают значительное большинство потенциального дефицита, — сказал высокопоставленный чиновник.

Подготовка к массовым поставкам газа является частью кампании США и их европейских союзников, чтобы показать Путину единый и последовательный фронт. Борис Джонсон намекнул, что Германия обеспокоена введением санкций против России из-за ее зависимости от российского газа, и сказал депутатам, что предпринимаются дипломатические усилия, чтобы убедить Берлин и других идти дальше.

Британский премьер заявил, что "европейские друзья" обеспокоены введением самых строгих санкций против Москвы из-за их "тяжелой зависимости" от российского газа, а также заявил, что Великобритания готова разместить больше войск в Восточной Европе, если Украина подвергнется нападению.

Россия уже ограничила поток природного газа по проходящему через Украину трубопроводу с примерно 100 млн кубометров в сутки до 50 млн, сообщили американские чиновники.

США также заявили, что готовят ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичного программного и аппаратного обеспечения США и их союзников. По словам чиновников, эти меры повлияют на амбиции России в области аэрокосмической, оборонной, лазерной и чувствительной морской технологии, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

"Мы выбираем эти сектора вполне осознанно. Это сектора, которые Путин отстаивал как путь к диверсификации экономики России за пределы нефти и газа. И это приведет к атрофии производственных возможностей России со временем", – сказал чиновник.

Как сообщали ранее "Комментарии", Байден предполагает, что Россию не накажут за "небольшое вторжение" в Украину.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/26/biden-threatens-putin-with-personal-sanctions-if-russia-invades-ukraine
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