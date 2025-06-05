Защита стран НАТО больше не может зависеть от США: глава Пентагона насторожил заявлением

Официальный Вашингтон поддерживает подход, который базируется на сдерживании и мире через силу. Впрочем, безопасность стран-членов НАТО не может зависеть от Вашингтона. Такое мнение высказал глава Министерства обороны США Пит Хегсет.

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона пояснил, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.

"Штаты гордятся тем, что находятся здесь, вместе с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть зависимость... Это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только возможностями США", — заявил глава Пентагона накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

В свою очередь авторы публикации отметили, что во время сегодняшней встречи министры придут к согласию договориться о новых целях и возможностях по военному оборудованию, а также подготовят почву для соглашения в конце этого месяца о новой цели по расходам на оборону в размере 5% от ВВП.

Стоит отметить, что Пит Хегсет фактически повторил тезис, который ранее неоднократно озвучивал президент США Дональд Трамп. Он высказывал мнение, что страны-члены НАТО выделяют слишком мизерные расходы на оборону. Он подчеркивал, что Штаты якобы несут непропорционально большую долю финансового бремени Альянса и требовал, чтобы европейские союзники увеличили собственные оборонные бюджеты.

В частности, акцентировал на том, что каждая страна должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, соблюдая обязательства по расходам на оборону.

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