Завершение войны: почему победа Украины не выгодна США

Вопрос скорейшего завершения войны в Украине порождает все больше дискуссий в мировом сообществе. Ведущие государства до сих пор не смогли выработать единую позицию по пути прекращения боевых действий.

Завершение войны в Украине (фото из открытых источников)

Одним из вариантов остановки войны могут стать прямые переговоры между США и Китаем. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил политический аналитик и эксперт по международным проектам Игар Тышкевич.

"Основным противником Америка видит Китай. И основные усилия направляет именно туда. Именно поэтому, они стремятся наладить контакты с Москвой. Интересно, что с одной стороны для США не выгодно поражение РФ. А с другой стороны, им не выгодно поражение Украины", — сказал Тишкевич.

Он пояснил, что в случае поражения Украины количество требований со стороны России на следующем этапе будет только расти. Кроме того, такой сценарий создаст серьезные проблемы для Европы и станет сигналом о неспособности США защищать собственных союзников.

"Для Китая также не выгодно поражение России, потому что это вопрос логистических путей. И это тоже страх увеличения влияния США. В то же время, КНР не заинтересована в поражении Украины, поскольку это увеличение влияния РФ и рост российских амбиций на статус глобальной супердержавы", — отметил Тишкевич.

По его словам, как бы парадоксально это ни звучало, именно эти две страны заинтересованы в мире "где-то посередине". Дальше ключевым фактором становится время.

"Администрация Дональда Трампа стремилась стать единственным посредником в мирных переговорах, и в определенной степени готова пойти на уступки РФ. Но для России картина прекращения огня "без парада на Крещатике" не оказывается реальной", — отметил эксперт.

Глава Кремля Владимир Путин выдвигал требования не только по территориям Донецкой области Украины. Речь шла также об уступках, связанных с НАТО и Европейским Союзом.

"В частности, Трамп уже часть этих уступок сделал, когда заявил, что Украина не будет в НАТО. А по ЕС вопрос обсуждается. Россияне хитро продолжали переговоры с Трампом через Кирилла Дмитриева, предлагая ему зарабатывать, а войну против Украины они позиционировали как мелочь", — отметил Тишкевич.

Он подчеркнул, что в то же время Украина пыталась вести диалог с Трампом с позиции ценностей, которые для него не имеют никакого значения.

"Следующим шагом для прекращения войны РФ против Украины могли бы стать непосредственные переговоры о режиме сосуществования между Китаем и США", — считает Тишкевич.

