Завершення війни: чому перемога України не вигідна США

Питання якнайшвидшого завершення війни в Україні породжує дедалі більше дискусій у світовій спільноті. Провідні держави досі не спромоглися виробити єдину позицію щодо шляхів припинення бойових дій.

Завершення війни в Україні (фото з відкритих джерел)

Одним із варіантів зупинки війни можуть стати прямі переговори між США та Китаєм. Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" заявив політичний аналітик і експерт з міжнародних проєктів Ігар Тишкевич.

"Основним супротивником Америка бачить Китай. І основні зусилля спрямовує саме туди. Саме тому, вони нагаються налагодити контакти з Москвою. Цікаво, що з однієї сторони для США не вигідна поразка РФ. А з іншої сторони, їм не вигідна поразка України", — сказав Тишкевич.

Він пояснив, що у разі поразки України кількість вимог з боку Росії на наступному етапі лише зростатиме. Окрім цього, такий сценарій створить серйозні проблеми для Європи й стане сигналом про нездатність США захищати власних союзників.

"Для Китаю також не вигідна поразка Росії, тому що це питання логістичних шляхів. І це також страх збільшення впливу США. Водночас, КНР не зацікавлена в поразці України, оскільки це збільшення впливу РФ і зростання російський амбіцій на статус глобальної супердержави", — зазначив Тишкевич.

За його словами, як би парадоксально це не звучало, саме ці дві країни зацікавлені у мирі "десь посередині". Далі ключовим фактором стає час.

"Адміністрація Дональда Трампа прагнула стати єдиним посередником в мирних переговорах, і, в певній мірі, готова піти на поступки РФ. Але для Росії картина припинення вогню "без параду на Хрещатику" не виявляється реальною", — зазначив експерт.

Очільник Кремля Володимир Путін висував вимоги не лише щодо територій Донецької області України. Йшлося також про поступки, пов’язані з НАТО та Європейським Союзом.

"Зокрема, Трамп вже частину цих поступок зробив, коли заявив, що Україна не буде в НАТО. А щодо ЄС питання обговорюється. Росіяни хитро продовжували переговори з Трампом через Кирила Дмітрієва пропонуючи йому заробляти, а війну проти України вони позиціонували як дрібницю", — зазначив Тишкевич.

Він наголосив, що водночас Україна намагалася вести діалог із Трампом з позиції цінностей, які для нього не мають жодного значення.

"Наступним кроком для припинення війни РФ проти України могли б стати безпосередні перемовини про режим співіснування між Китаєм та США", — вважає Тишкевич.

