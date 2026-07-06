logo

BTC/USD

63413

ETH/USD

1785.48

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Заявление Трампа после обстрела Киева: Путин хочет закончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление Трампа после обстрела Киева: Путин хочет закончить войну

Поиск путей к миру: Президент США оценил позицию Путина и роль беспилотников в войне

6 июля 2026, 17:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине и последние переговоры с Владимиром Путиным.

Заявление Трампа после обстрела Киева: Путин хочет закончить войну

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами оценил состояние переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Отвечая на вопрос представительницы СМИ о том, почему российские войска нанесли удар по Киеву с гибелью гражданских сразу после их диалога и не свидетельствует ли это об отсутствии давления на Кремль, американский лидер отметил, что разговор был продуктивным, а Путин испытывает влияние ситуации.

"Он стремится положить этому конец, равно как и Украина желает это остановить, — подчеркнул Президент США Дональд Трамп, — сейчас мы осуществляем переговорный процесс и впоследствии увидим, удастся ли нам добиться результата".

Американский президент заверил, что провел "хороший разговор" с главой Кремля, который, по его мнению, действительно испытывает должное напряжение и давление.

Кроме того, глава Соединенных Штатов выразил удивление тем, как технологическое развитие изменило характер современного вооруженного противостояния.

"Кто вообще мог бы представить, что беспилотники превратятся в столь весомый фактор? — заметил глава Белого дома, — это настоящая "машина смерти", которая просто поражает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты обстреляли Киев и Киевскую область баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами, из-за чего в Киеве известно уже о 15 человек, 58 получили ранения. В Киевской области уже 7 погибших, еще 29 – пострадали, из них 4 спасателя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости