Заявление Трампа после обстрела Киева: Путин хочет закончить войну

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг войны в Украине и последние переговоры с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами оценил состояние переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Отвечая на вопрос представительницы СМИ о том, почему российские войска нанесли удар по Киеву с гибелью гражданских сразу после их диалога и не свидетельствует ли это об отсутствии давления на Кремль, американский лидер отметил, что разговор был продуктивным, а Путин испытывает влияние ситуации.

"Он стремится положить этому конец, равно как и Украина желает это остановить, — подчеркнул Президент США Дональд Трамп, — сейчас мы осуществляем переговорный процесс и впоследствии увидим, удастся ли нам добиться результата".

Американский президент заверил, что провел "хороший разговор" с главой Кремля, который, по его мнению, действительно испытывает должное напряжение и давление.

Кроме того, глава Соединенных Штатов выразил удивление тем, как технологическое развитие изменило характер современного вооруженного противостояния.

"Кто вообще мог бы представить, что беспилотники превратятся в столь весомый фактор? — заметил глава Белого дома, — это настоящая "машина смерти", которая просто поражает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты обстреляли Киев и Киевскую область баллистикой, шахедами и крылатыми ракетами, из-за чего в Киеве известно уже о 15 человек, 58 получили ранения. В Киевской области уже 7 погибших, еще 29 – пострадали, из них 4 спасателя.