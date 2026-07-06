Заява Трампа після обстрілу Києва: Путін хоче закінчити війну

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію довкола війни в Україні та свої останні переговори з Володимиром Путіним.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Очільник Білого дому Дональд Трамп у розмові з журналістами оцінив стан переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Відповідаючи на запитання представниці ЗМІ про те, чому російські війська завдали удару по Києву із загибеллю цивільних одразу після їхньої діалогу та чи не свідчить це про відсутність тиску на Кремль, американський лідер зазначив, що розмова була продуктивною, а Путін відчуває вплив ситуації.
Американський президент запевнив, що провів "хорошу розмову" з очільником Кремля, який, на його думку, дійсно відчуває належне напруження та тиск.
Крім того, очільник Сполучених Штатів висловив здивування тим, як технологічний розвиток змінив характер сучасного збройного протистояння.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Київ та Київську область балістикою, шахедами та крилатими ракетами, через що у Києві відомо вже про 15 людей, 58 отримали поранення. У Київській області вже 7 загиблих, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники.