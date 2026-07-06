Заява Трампа після обстрілу Києва: Путін хоче закінчити війну

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію довкола війни в Україні та свої останні переговори з Володимиром Путіним.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Очільник Білого дому Дональд Трамп у розмові з журналістами оцінив стан переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Відповідаючи на запитання представниці ЗМІ про те, чому російські війська завдали удару по Києву із загибеллю цивільних одразу після їхньої діалогу та чи не свідчить це про відсутність тиску на Кремль, американський лідер зазначив, що розмова була продуктивною, а Путін відчуває вплив ситуації.

"Він прагне покласти цьому край, так само як і Україна бажає це зупинити, — підкреслив Президент США Дональд Трамп, — зараз ми здійснюємо переговорний процес і згодом побачимо, чи вдасться нам досягти результату".

Американський президент запевнив, що провів "хорошу розмову" з очільником Кремля, який, на його думку, дійсно відчуває належне напруження та тиск.

Крім того, очільник Сполучених Штатів висловив здивування тим, як технологічний розвиток змінив характер сучасного збройного протистояння.

"Хто б узагалі міг уявити, що безпілотники перетворяться на настільки вагомий чинник? — зауважив глава Білого дому, — це справжні "машини смерті", що просто вражає".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти обстріляли Київ та Київську область балістикою, шахедами та крилатими ракетами, через що у Києві відомо вже про 15 людей, 58 отримали поранення. У Київській області вже 7 загиблих, ще 29 – постраждали, з них 4 рятувальники.