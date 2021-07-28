Заявления Байдена в адрес Путина: что стоит за высказываниями президента США

Президент США Джо Байден в своей речи в Офисе директора национальной разведки в Маклине, штат Вирджиния подчеркнул, что американская разведка лучше российской – и это беспокоит российского президента Владимира Путина. Он также завил, что Путин опасен тем, что имеет ядерное оружие, нефть и "ничего другого".

Джо Байден и Владимир Путин. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что стоит за подобными заявлениями Байдена.

Байден пытается "зарыть топор войны" между разведкой и Белым домом

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей уверен: сам факт выступления перед национальной разведкой является свидетельство того, что Байден налаживает контакт с разведсообществом и хочет заручиться поддержкой элиты спецслужб.

"В отличие от того же Трампа, который настроил против себя весь разведаппарат своими уничижительными заявлениями и неконтролируемыми действиями: сливал секретные данные, что ставило под угрозу источники разведки, – поясняет Игорь Соловей. – Байден же понимает ценность разведки. И пытается "зарыть топор войны" между ней и Белым домом".

Заявление Байдена касательно российского президента и РФ в целом — очередные публичные проявления результатов личной встречи с Путиным, считает эксперт.

"И, конечно, это способ приободрить и настроить разведку на нужную волну, расставив внешнеполитические приоритеты", – резюмирует Игорь Соловей.

У РФ без нефти и газа нет той экономики, которая могла бы конкурировать с ведущими экономиками мира

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что Байден имел в виду следующее: у России без нефти и газа нет той экономики, которая могла бы конкурировать с ведущими экономиками мира. И это является слабостью РФ. Как и значительное отставание в технологической сфере.

"Но наличие таких природных ресурсов как нефть, газ, а также обладание ядерным оружием позволяют российской власти компенсировать многие внутриполитические проблемы за счет внешнеполитических, порой радикальных действий. За счет картинки якобы величия, возрождения, усиления влияния России в мире", – поясняет Владимир Воля.

Он также обращает внимание, что в этом выступлении Байдена речь шла не столько о России, сколько о внутриамериканских делах.

"Он хвалил американскую разведку, говорил об угрозе кибератак как о том механизме, который может запустить вооруженный конфликт между, как он высказался, "великими державами". Кроме того, уже сейчас обозначается тема российского вмешательства в промежуточные выборы Конгресса в 2022 году. Снова будет разыгрываться история, что на американские выборы пытаются повлиять, в том числе РФ, подыгрывая Трампу", – прогнозирует Владимир Воля.

Ранее портал "Комментарии" писал, почему Конгресс США требует перенести дату встречи Зеленского и Байдена.

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