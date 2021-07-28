Заявления Байдена в адрес Путина: что стоит за высказываниями президента США

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Елизавета Черных
Президент США Джо Байден в своей речи в Офисе директора национальной разведки в Маклине, штат Вирджиния подчеркнул, что американская разведка лучше российской – и это беспокоит российского президента Владимира Путина. Он также завил, что Путин опасен тем, что имеет ядерное оружие, нефть и "ничего другого".
Джо Байден и Владимир Путин. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что стоит за подобными заявлениями Байдена.
Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей уверен: сам факт выступления перед национальной разведкой является свидетельство того, что Байден налаживает контакт с разведсообществом и хочет заручиться поддержкой элиты спецслужб.
Заявление Байдена касательно российского президента и РФ в целом — очередные публичные проявления результатов личной встречи с Путиным, считает эксперт.
Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что Байден имел в виду следующее: у России без нефти и газа нет той экономики, которая могла бы конкурировать с ведущими экономиками мира. И это является слабостью РФ. Как и значительное отставание в технологической сфере.
Он также обращает внимание, что в этом выступлении Байдена речь шла не столько о России, сколько о внутриамериканских делах.
"Он хвалил американскую разведку, говорил об угрозе кибератак как о том механизме, который может запустить вооруженный конфликт между, как он высказался, "великими державами". Кроме того, уже сейчас обозначается тема российского вмешательства в промежуточные выборы Конгресса в 2022 году. Снова будет разыгрываться история, что на американские выборы пытаются повлиять, в том числе РФ, подыгрывая Трампу", – прогнозирует Владимир Воля.
Ранее портал "Комментарии" писал, почему Конгресс США требует перенести дату встречи Зеленского и Байдена.
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