Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
В коммуникации с Республиканской партией США украинским властям очень важно демонстрировать готовность к переговорам с Россией и завершении войны, считает эксперт-международник Владислав Фарапонов.
Трамп скептически настроен к Украине. Фото из открытых источников
Эксперт-международник отметил, что не секрет, что сейчас Трамп не хочет слышать, почему сложно или невозможно завершить войну в Украине, а хочет слышать, что Зеленский рассматривает варианты завершения войны.
По его словам, нежелание помогать Украине Трамп, в частности, озвучил, когда заявил, что Зеленский каждый раз возвращается из Штатов с 60 миллиардами долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах быстро закончит войну в Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Трамп нет реального плана закончить войну, однако он действительно хочет это сделать. Бывший глава МИД Украины считает, что Трамп может поднимать ставки в войне и решать проблемные вопросы, в частности, угрожать России санкциями и поставками оружия Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 00:19
Чудово! Тоді і для внутрішнього використання доведеться використовувати таку ж риторику. Завдяки цьому нацистські яструби війни будуть втрачати вплив на терпіл, а прихильники мирного вирішення юдейсько-путинського конфлікту будуть набирати вплив.