Зеленский должен сменить риторику: как склонить республиканцев на сторону Украины

В коммуникации с Республиканской партией США украинским властям очень важно демонстрировать готовность к переговорам с Россией и завершении войны, считает эксперт-международник Владислав Фарапонов.

Трамп скептически настроен к Украине. Фото из открытых источников

"Не исключено, что это могло быть скрытым содержанием разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом или же предложена тема для обсуждения на этапе подготовки разговора", — заявил Владислав Фарапонов.

Эксперт-международник отметил, что не секрет, что сейчас Трамп не хочет слышать, почему сложно или невозможно завершить войну в Украине, а хочет слышать, что Зеленский рассматривает варианты завершения войны.

По его словам, нежелание помогать Украине Трамп, в частности, озвучил, когда заявил, что Зеленский каждый раз возвращается из Штатов с 60 миллиардами долларов.

"Часть республиканцев не понимает, почему нельзя сейчас договариваться с Россией. Кто-то из республиканцев считает, что американская помощь разворовывается в Украине. Другие верят в еще какие-нибудь нарративы российской пропаганды. Поэтому украинские власти должны усиливать риторику о готовности к переговорам и завершении войны, чтобы соответствующие сигналы доходили до республиканцев", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах быстро закончит войну в Украине. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Трамп нет реального плана закончить войну, однако он действительно хочет это сделать. Бывший глава МИД Украины считает, что Трамп может поднимать ставки в войне и решать проблемные вопросы, в частности, угрожать России санкциями и поставками оружия Украине.

