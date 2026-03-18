Главная Новости Мир США Зеленский имел специальный подарок для Трампа: раскрыто, что это было
НОВОСТИ

Зеленский имел специальный подарок для Трампа: раскрыто, что это было

Зеленский планировал подарить Трампу специальный iPad с данными о войне в Украине в реальном времени.

18 марта 2026, 10:10
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский планировал передать президенту США Дональду Трампу особый подарок, которым должен был стать специальный планшет, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ситуацию на фронте. Однако встреча так и не состоялась, поскольку американский лидер не прибыл на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Зеленский хотел подарить Трампу iPad с данными войны в Украине. Фото из открытых источников

Журналист Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на интервью Зеленского, рассказал, что президент Украины намеревался подарить Трампу специальный планшет.

"Честно говоря, я хотел передать его (iPad) Трампу… в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят, дроны, ракеты, которые мы перехватываем в реальном времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российских солдат им стоит один километр оккупированной земли", – цитирует Миллер Зеленского.

Как пишет журналист, из-за отсутствия американского политика на конференции в Мюнхене презентация не состоялась и Зеленский не передал iPad Трампу.

Ранее Зеленский также рассказывал об использовании таких планшетов во время выступления в парламенте Великобритании. По его словам, военно-политическое руководство Украины получает доступ к системе, позволяющей отслеживать места запуска ракет и беспилотников, траектории полета и реакцию сил противовоздушной обороны.

Президент выразил надежду, что подобные технологии в будущем станут частью глобальной системы безопасности. Во время визита в Лондон один из таких планшетов Зеленский передал в подарок королю Чарльзу III.

Источник: https://x.com/ChristopherJM/status/2033991477634764841
