Зеленский имел специальный подарок для Трампа: раскрыто, что это было

Президент Украины Владимир Зеленский планировал передать президенту США Дональду Трампу особый подарок, которым должен был стать специальный планшет, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ситуацию на фронте. Однако встреча так и не состоялась, поскольку американский лидер не прибыл на Мюнхенскую конференцию безопасности.
Зеленский хотел подарить Трампу iPad с данными войны в Украине. Фото из открытых источников
Журналист Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на интервью Зеленского, рассказал, что президент Украины намеревался подарить Трампу специальный планшет.
Как пишет журналист, из-за отсутствия американского политика на конференции в Мюнхене презентация не состоялась и Зеленский не передал iPad Трампу.
Ранее Зеленский также рассказывал об использовании таких планшетов во время выступления в парламенте Великобритании. По его словам, военно-политическое руководство Украины получает доступ к системе, позволяющей отслеживать места запуска ракет и беспилотников, траектории полета и реакцию сил противовоздушной обороны.
Президент выразил надежду, что подобные технологии в будущем станут частью глобальной системы безопасности. Во время визита в Лондон один из таких планшетов Зеленский передал в подарок королю Чарльзу III.
