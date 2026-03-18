Зеленський мав спеціальний подарунок для Трампа: розкрито, що це було

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський планував передати президенту США Дональду Трампу особливий подарунок, яким мав стати спеціальний планшет, який дозволяє в режимі реального часу відстежувати ситуацію на фронті. Однак зустріч так і не відбулася, оскільки американський лідер не прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.
Зеленський хотів подарувати Трампу iPad з даними війни в Україні. Фото з відкритих джерел
Журналіст Financial Times Крістофер Міллер посилаючись на інтерв’ю Зеленського розповів, що президент України мав намір подарувати Трампу спеціальний планшет.
Як пише журналіст, через відсутність американського політика на конференції в Мюнхені презентація не відбулася і Зеленський не передав iPad Трампу.
Раніше Зеленський також розповідав про використання таких планшетів під час виступу у парламенті Великої Британії. За його словами, військово-політичне керівництво України отримує доступ до системи, яка дозволяє відстежувати місця запуску ракет і безпілотників, траєкторії польоту та реакцію сил протиповітряної оборони.
Президент України висловив сподівання, що подібні технології в майбутньому стануть частиною глобальної системи безпеки. Під час візиту до Лондона один із таких планшетів Зеленський передав у подарунок королю Чарльзу III.
