Зеленский попал в беду: почему до сих пор не может найти нового посла в США

Украина столкнулась с проблемой поиска нового посла в США. После увольнения Ольги Стефанишиной вакансия в Вашингтоне по-прежнему остается открытой, а потенциальные кандидаты с необходимым политическим опытом не спешат соглашаться на должность. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Одним из первых вариантов президента Владимира Зеленского была Юлия Свириденко. Глава государства публично подтверждал, что предлагал ему возглавить украинское посольство в США, однако она отказалась. Зеленский подчеркивал, что хотел бы видеть в Вашингтоне дипломата уровня вице-премьера, министра или премьер-министра.

После этого поиски усложнились. По словам собеседников, влиятельных украинских политиков может отпугивать специфика работы в Вашингтоне и необходимость взаимодействовать с администрацией Дональда Трампа, политику которой в Украине считают сложной для прогнозирования.

Бывшая вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что часть потенциальных кандидатов опасается отсутствия достаточной свободы действий. В то же время бывший украинский дипломат заметил: желающие есть, но найти человека, одновременно отвечающего всем требованиям Киева, непросто.

Вакансия возникла в очень чувствительный момент. США остаются одним из главных партнеров Украины, а решения Вашингтона оказывают непосредственное влияние на поставку оружия, противовоздушную оборону и перспективы переговоров с Россией.

Киев также рассчитывает на американскую поддержку по вопросу Patriot и готовится к новым российским ударам по энергетике. Отдельным вызовом могут стать мирные переговоры, если администрация Трампа попытается активизировать дипломатический процесс.

Нардеп Ярослав Юрчишин не исключил, что назначение может быть отложено до промежуточных выборов в США. Отсутствие посла в Вашингтоне в этот период может стать серьезным дипломатическим риском для Киева.

Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданное назначение: кто может возглавить посольство Украины в США.



