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Зеленський втрапив у халепу: чому досі не може знайти нового посла у США

Після відмови Юлії Свириденко Київ шукає дипломата з політичною вагою, але претендентів стримують складні умови роботи та непередбачуваність адміністрації Трампа

14 серпня 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Україна зіткнулася з проблемою пошуку нового посла у США. Після звільнення Ольги Стефанішиної вакансія у Вашингтоні досі залишається відкритою, а потенційні кандидати з необхідним політичним досвідом не поспішають погоджуватися на посаду. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Зеленський втрапив у халепу: чому досі не може знайти нового посла у США

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Одним із перших варіантів президента Володимира Зеленського була Юлія Свириденко. Глава держави публічно підтверджував, що пропонував їй очолити українське посольство у США, однак вона відмовилася. Зеленський наголошував, що хотів би бачити у Вашингтоні дипломата рівня віцепрем’єра, міністра або прем’єр-міністра.

Після цього пошуки ускладнилися. За словами співрозмовників видання, впливових українських політиків може відлякувати специфіка роботи у Вашингтоні та необхідність взаємодіяти з адміністрацією Дональда Трампа, політику якої в Україні вважають складною для прогнозування.

Колишня віцепрем’єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе припустила, що частина потенційних кандидатів побоюється відсутності достатньої свободи дій. Водночас колишній український дипломат зауважив: охочі є, але знайти людину, яка одночасно відповідає всім вимогам Києва, непросто.

Вакансія виникла у вкрай чутливий момент. США залишаються одним із головних партнерів України, а рішення Вашингтона безпосередньо впливають на постачання зброї, протиповітряну оборону та перспективи переговорів із Росією.

Київ також розраховує на американську підтримку у питанні Patriot і готується до нових російських ударів по енергетиці. Окремим викликом можуть стати мирні переговори, якщо адміністрація Трампа спробує активізувати дипломатичний процес.

Нардеп Ярослав Юрчишин не виключив, що призначення можуть відкласти до проміжних виборів у США. Відсутність посла у Вашингтоні у цей період може стати для Києва серйозним дипломатичним ризиком.

Також видання "Коментарі" повідомляло – несподіване призначення: хто може очолити посольство України у США.




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Джерело: https://www.politico.eu/article/job-volodymyr-zelenskyy-ukraine-envoy-donald-trump-washington-us/
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