Во время Молитвенного завтрака в Киеве президент Владимир Зеленский обратился к американскому сенатору-демократу Ричарду Блюменталю с просьбой помочь в решении нескольких ключевых для Украины вопросов. Политик, прибывший в Украину уже с одиннадцатым визитом, назвал полученные от украинского президента поручения своей "домашней задачей".

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Одним из главных вопросов остается усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет, в частности, о дополнительных системах и ракетах-перехватчиках, необходимых для защиты украинских городов от российских атак.

Еще одним направлением должно стать усиление экономического давления на Москву. Блюменталь планирует содействовать продвижению в Конгрессе законопроекта о новых санкциях против РФ. Документ, среди прочего, предусматривает меры против российского "теневого флота" и может быть рассмотрен Палатой представителей уже в сентябре.

Особое внимание Зеленский уделил использованию Россией спутникового интернета Starlink. По словам сенатора, этот вопрос украинский президент назвал критически важным.

"Starlink имеет решающее значение. И частью моей "домашней задачи" от президента Зеленского является, возможно, убедить нашего президента и других, таких как Илон Маск, что Starlink должен быть недееспособным для России", — заявил Блюменталь.

Американский сенатор также сообщил, что значительная часть компаний США, работающих в Украине, понесла серьезные убытки из-за российских атак. Кроме того, Блюменталь призвал Зеленского во время возможного визита в Нью-Йорк обратиться в Палату представителей Конгресса США.

Портал "Комментарии" уже писал , что тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с гораздо более серьезными вопросами, чем возможный обмен заключенными. Одной из версий является то, что Вашингтон мог предупредить Кремль о последствиях новой эскалации и о возможных планах России. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.