Зеленський вразив жорсткою вимогою до американського сенатора: розкрито важливі деталі

Під час Молитовного сніданку в Києві президент Володимир Зеленський звернувся до американського сенатора-демократа Річарда Блюменталя з проханням допомогти у вирішенні кількох ключових для України питань. Політик, який прибув до України вже з одинадцятим візитом, назвав отримані від українського президента доручення своїм "домашнім завданням".

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Одним із головних питань залишається посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Йдеться, зокрема, про додаткові системи та ракети-перехоплювачі, необхідні для захисту українських міст від російських атак.

Ще одним напрямком має стати посилення економічного тиску на Москву. Блюменталь планує сприяти просуванню в Конгресі законопроєкту про нові санкції проти РФ. Документ, серед іншого, передбачає заходи проти російського "тіньового флоту" і може бути розглянутий Палатою представників уже у вересні.

Окрему увагу Зеленський приділив використанню Росією супутникового інтернету Starlink. За словами сенатора, це питання український президент назвав критично важливим.

"Starlink має вирішальне значення. І частиною мого "домашнього завдання" від президента Зеленського є, можливо, переконати нашого президента та інших, таких як Ілон Маск, що Starlink має бути недієздатним для Росії", — заявив Блюменталь.

Американський сенатор також повідомив, що значна частина компаній США, які працюють в Україні, зазнала серйозних збитків через російські атаки. Крім того, Блюменталь закликав Зеленського під час можливого візиту до Нью-Йорка звернутися до Палати представників Конгресу США.

Портал "Коментарі" вже писав, що таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов'язаний із набагато серйознішими питаннями, ніж можливий обмін ув'язненими. Однією з версій є те, що Вашингтон міг попередити Кремль про наслідки нової ескалації та можливі плани Росії. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.